Ils se déguisent en ours pour monter une arnaque à l'assurance et simuler une attaque sur des voitures de luxe

​Ce mercredi 13 novembre, en Californie, quatre hommes ont été inculpés pour fraude à l’assurance. L’un d’entre eux s’est déguisé en ours, rayant des voitures de luxe pour toucher l’argent de l’assurance.

C’est une fraude aussi originale que surprenante. Ce mercredi 13 novembre, quatre hommes ont tenté de toucher l’argent d’une assurance en rayant, l'un déguisé en ours, des voitures de luxe. Ils ont ensuite contacté la compagnie en affirmant qu’un animal sauvage avait attaqué leurs véhicules.

L’arnaque a été détectée après une enquête déclenchée par les doutes d’une compagnie d’assurances, à qui ces personnes demandaient de couvrir les dommages infligés à une Rolls Royce Ghost, une luxueuse berline vendue plusieurs centaines de milliers de dollars.

Ruben Tamrazian, 26 ans, Ararat Chirkinian, 39 ans, Vahe Muradkhanyan, 32 ans, et Alfiya Zuckerman, 39 ans, ont tous été inculpés pour complot et fraude à l’assurance.

Un total de 135.000 euros

D’après les mis en cause, un ours serait entré dans les voitures, griffant les sièges et détériorant de manière significative les voitures de luxe. Selon un communiqué du département des assurances de Californie, ils auraient même fourni une vidéo surveillance de l’incident montrant l’animal se déchainant sur les véhicules.

Cependant, «après un examen plus approfondi de la vidéo, l’enquête a permis de déterminer que l’ours était en fait une personne déguisée en ursidé», toujours selon le communiqué.

Les demandes des fraudeurs s’élevaient à 141.839 dollars auprès de leurs compagnies, soit environ 135.000 euros.

Pour comprendre comment les fraudeurs s’y prenaient, les vidéos de «l’ours» ont été envoyées à un biologiste du département de la faune et de la flore. Ce dernier a certifié «qu’il s’agissait clairement d’un humain dans un costume d’ours».

La théorie ne semblait pas si aberrante, la région californienne étant régulièrement sujette a des attaques de ces animaux.