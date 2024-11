Immigration : Royaume-Uni, France... Ces pays qui ont connu des niveaux records en 2023, selon l'OCDE

Selon l'édition 2023 des Perspectives des migrations internationales de l'OCDE, les pays membres de l’organisation ont fait face à une vague qui a «atteint des niveaux sans précédent», avec plus de 6 millions de nouveaux immigrés permanents.

Pour la deuxième année consécutive, les flux migratoires atteignent «des niveaux record, mais ne sont pas hors de contrôle», selon l'édition 2023 des Perspectives des migrations internationales de l'OCDE.

En 2023, les 38 pays de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) ont enregistré 6,5 millions de nouveaux immigrés «permanents» (comprenant les personnes dotées d'un titre de séjour et ressortissants européens), soit une augmentation de 10% par rapport à 2022, année déjà sans précédent.

Selon le rapport, cette tendance s’expliquerait «par l’augmentation des admissions pour des raisons humanitaires (+ 20%) et de l’immigration régulée de travailleurs étrangers, accompagnés des membres de leur famille (+ 16%)».

Environ un tiers des pays membres de l'OCDE ont connu des niveaux d'immigration record, en particulier le Royaume-Uni (747.000), mais aussi le Canada (472.000), la France (298.000), le Japon (155.000) et la Suisse (144.500). L'immigration a en revanche baissé dans un autre tiers des pays de la zone, notamment au Danemark, en Estonie, Israël, Italie, Lituanie ou Nouvelle-Zélande.

Le travail, des niveaux records d’insertion

Les migrations de travail sont, elles, restées stables. Toutefois, l'insertion des immigrés sur le marché du travail continue d'atteindre des niveaux jamais vus.

La tendance à la hausse de l'emploi des immigrés post-pandémique s'est poursuivie en 2023, l'OCDE enregistrant «globalement des niveaux d'emploi historiquement élevés» à 71,8%. Le taux d'emploi le plus élevé est en Nouvelle-Zélande (82,3%) tandis qu'il atteint 62,4% en France.

Dix pays, dont le Canada (75,8%), le Royaume-Uni (76,3%) et les États-Unis (73,3%), ainsi que l’ensemble des 27 pays de l'UE, ont enregistré «les taux d'emploi des immigrés les plus élevés jamais enregistrés». «La forte demande de main-d'œuvre dans les pays d'accueil a été l'un des principaux moteurs des migrations au cours des deux dernières années», a expliqué le directeur de l'emploi et du travail à l'OCDE Stefano Scarpetta.

«Dans de nombreux pays de l'OCDE confrontés à des pénuries de main-d'œuvre généralisées et à des changements démographiques imminents, l'augmentation du nombre de travailleurs migrants a contribué à une croissance économique soutenue», poursuit-il.