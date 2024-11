Maison Blanche, Sénat, Chambre des Représentants et Cour Suprême : Donald Trump et les Républicains s'assurent un contrôle sans partage

A l'issue de l'élection présidentielle américaine du 5 novembre, Donald Trump a été élu 47e président des Etats-Unis. Avec un Sénat déjà dominé par son parti, le parti républicain a aussi obtenu la majorité absolue à la Chambre des représentants, s'assurant un contrôle du Congrès.

Les Etats-Unis se dirigent vers un règne sans partage du camp républicain à Washington. Alors que Donald Trump sera le nouveau locataire de la Maison Blanche à partir du mois de janvier et que le Sénat est déjà acquis à son parti, la Chambre des représentants a suivi le même chemin ce jeudi 14 novembre.

Dernier enjeu électoral, la Chambre des représentants a été remportée par le «Great Old Party» dans la nuit du 13 au 14 novembre, après la victoire de Juan Ciscomani dans l'Arizona. Déjà majoritaires avant le scrutin, les Républicains ont conservé leur position, assurant l'absence d'opposition à Donald Trump pour mettre en œuvre son programme.

Appelés aux urnes le 5 novembre dernier, des millions d'Américains n'ont pas seulement voté dans le cadre de l'élection présidentielle, mais aussi pour élire des nouveaux membres du Congrès.

Ce dernier, aux États-Unis, est composé de deux chambres législatives au pouvoir égal : la Chambre des représentants et le Sénat. Il dispose du pouvoir législatif tandis que le pouvoir exécutif revient au président et le judiciaire à la Cour suprême.

Une situation similaire à celle de 2016

D'après NBCnews, depuis 1992 tous les présidents non sortants ont accédé au pouvoir avec leur parti contrôlant les deux chambres du Congrès. Avec le contrôle total du Parlement, en plus de celui de la Maison Blanche, Donald Trump se retrouve donc dans la même situation confortable que lors de son élection de 2016.

Les résultats du scrutin du 5 novembre montrent que le Sénat, jusqu'ici contrôlé par les démocrates, est tombé sous le giron des Républicains. Le basculement de la chambre haute a été rendu possible grâce à deux succès électoraux, en Virginie-Occidentale et dans l'Ohio.

Le Sénat vote les lois fédérales, tout comme la Chambre des représentants, mais a également des pouvoirs exclusifs très importants. Il décide notamment de la nomination ou de la destitution de personnages-clés de l'exécutif, mais aussi de la confirmation des magistrats fédéraux.

La mainmise des Républicains sur la chambre haute est un réel atout pour Donald Trump en tant que 47e président américain. Son retour à la Maison Blanche est devenu de plus en plus crédible alors qu'il raflait les deux Etats disputés de Caroline du Nord et de Géorgie en une poignée d'heures, avant de sceller sa victoire en remportant également la Pennsylvanie et le Wisconsin.

A noter que la Cour suprême, plus haute instance judiciaire des Etats-Unis, est à l'heure actuelle dominée par six juges nommés par des présidents républicains, notamment Donald Trump lui-même. De nouveau élu à la tête du pays, ce dernier est donc entouré d'alliés, dans tous les organes du pouvoir.