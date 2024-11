Nouvelle-Zélande : l'impressionnant haka de députés maoris en plein Hémicycle pour protester contre un projet de loi (vidéos)

Des députés du Parti Maori ont entamé un «haka», une danse traditionnelle, en pleine séance au Parlement en Nouvelle-Zélande ce jeudi 14 novembre pour protester contre un projet de loi prévoyant la révision d’un traité conclu entre leur peuple et la Couronne néo-zélandaise.

Une image forte. En plein vote pour réviser un traité historique sur le maintien des droits des Maoris, à l’initiative du parti libertarien ACT, des députés du Parti Maori présents dans l’Hémicycle ont protesté en réalisant un «haka», une danse traditionnelle maorie rendue célèbre par l’équipe de rugby des All Blacks.

Parliament suspended after floor-shaking haka by Te Pāti Māori pic.twitter.com/K6FJkNLL7T — Nick (@StrayDogNZ) November 14, 2024

En soutien de ce mouvement de contestation, d’autres députés présents au Parlement se sont joints à la danse, comme en attestent certaines images relayées sur les réseaux sociaux.

Ka mate, ka mate, ka ora, ka ora! pic.twitter.com/ywsqhp5oDu — Te Pāti Māori (@Maori_Party) November 14, 2024

Le traité de Waitangi, signé en 1840 par plus de 500 chefs maoris et la Couronne néo-zélandaise, régit jusqu'à présent les relations entre le pouvoir et le peuple autochtone, selon The Guardian.

«Des droits différents» accordés aux Maoris selon ACT

Le parti libertarien ACT New Zealand, un partenaire mineur du gouvernement de coalition néo-zélandais, a formulé cette proposition de loi afin de réformer le traité de Waitangi.

Après la première lecture de ce texte et avant son vote, le chef de file du parti ACT New Zealand, David Seymour, a justifié cette proposition de loi devant le Parlement en indiquant que ce traité accordait «aux Maoris des droits différents de ceux des autres Néo-Zélandais».

Cette initiative a été accueilli par des sifflets et des gémissements de la part de nombreux élus opposés à cette démarche.

«Honte, honte, honte à vous, David Symour. Les principes du traité sont clairs. Ils font référence à un partenariat, une équité, une protection active et une réparation. Ce projet de loi portera atteinte aux droits des Maoris, mais David Seymour persiste à proposer ce texte dégoûtant», a fustigé le député travailliste Willie Jackson

La députée à l'origine du «haka» aurait été sanctionnée

La députée maorie Hana-Rawhiti Maipi-Clarke a d’abord déchiré la proposition de loi soumise par ACT avant de lancer un «haka» dans l’hémicycle.

The New Zealand government is pulling back on protecting Māori rights, sparking protests from indigenous lawmakers who oppose the decision with their traditional “haka” chant.





This is powerful. pic.twitter.com/ed5OKaDRB1 — Suppressed News. (@SuppressedNws) November 14, 2024

D’après les informations du quotidien néo-zélandais, The New Zealand Herald, elle aurait été sanctionnée par le président de la Chambre Gerrie Brownlie, qualifiant son comportement d'«épouvantable», «irrespectueux» et «grossièrement désordonné».

Ce projet de loi a également suscité l’émoi au sein de l’opinion publique puisque des milliers de personnes ont participé cette semaine à une marche de protestation, prévue pour durer 9 jours. Les manifestants ont débuté leur route de la pointe de l'île du Nord et devrait arriver au Parlement ce mardi.

Plus de 40 avocats néo-zélandais ont également écrit une lettre ouverte au Premier ministre, Christopher Luxon, ainsi qu’au procureur général Judith Collins, pour leur demander d’abandonner ce projet de loi.