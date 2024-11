Amazon lance sa boutique de vêtements en ligne pour concurrencer les géants Shein et Temu

Amazon a annoncé, au travers d’un communiqué, ouvrir sa boutique de vêtements en ligne nommée «Haul», avec une large gamme de produits à prix cassés. Directement importés de Chine, le géant du e-commerce compte bien rivaliser avec Shein et Temu.

Le géant du e-commerce compte bien détrôner celui de la fast-fashion : Shein. En effet, Amazon vient d’annoncer, au travers d’un communiqué sur son site internet, se lancer dans l’aventure de la mode en créant sa propre boutique de vêtements en ligne. Intitulée «Haul», la marque, qui est disponible uniquement aux États-Unis pour le moment, promet de vendre «une large sélection de produits à 20 dollars ou moins».

Pour attirer davantage les futurs clients, Haul compte sur les nombreuses promotions, toutes plus alléchantes les unes que les autres, qui seront proposées sur le site, ainsi que celles d’ores et déjà promises. Par exemple, pour toute commande au-delà de 50 dollars, Haul applique automatiquement une réduction de -5% sur le panier. À partir de 75 dollars d’achat, 10 dollars de réduction sont retirés.

Des délais de livraison rallongés

Et qui dit concurrencer les géants Shein et Temu, dit… exporter ses produits directement depuis la Chine. Ce qui expliquera les délais de livraison allant d’une à deux semaines, soit tout le contraire de ce que promet Amazon en temps normal. Pour mieux faire passer la pilule quant à ces délais, Haul appuie sur le fait de proposer des produits aux meilleurs prix.

Enfin, si beaucoup sont encore réticents à l'idée de commander sur les sites et applications de Shein ou de Temu en raison de la qualité des vêtements proposés, Amazon tente d’ores et déjà de convaincre ses futurs acheteurs en mettant en avant ses garanties de sécurité. L’entreprise assure que les articles disponibles sur Haul respectent les normes en vigueur et sont contrôlés pour éviter les produits dangereux ou non conformes.