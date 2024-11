Corée du Nord : des drones d'attaque suicide vont être produits en masse

Kim Jong Un a ordonné jeudi 14 novembre de donner la priorité à la «production massive» de drones explosifs, au moment où la Corée du Nord est accusée d’envoyer des soldats et des armes en Russie pour l’aider dans sa guerre contre l’Ukraine.

Des drones qui peuvent être issus du renforcement de l’alliance entre la Corée du Nord et la Russie. Jeudi 14 novembre, Kim Jong Un a assisté à un test de performance de drones explosifs dans une usine nord-coréenne. Il a, dans la foulée, ordonné de donner la priorité à la «production massive» de ces engins d’attaque suicide, a rapporté l’agence de presse KCNA ce vendredi 15 novembre.

«Il a souligné la nécessité de construire un système de production en série le plus tôt possible et de passer à une production de masse» de drones explosifs, a relaté le média d’État ce vendredi. Ces aéronefs télépilotés, que Pyongyang a dévoilés pour la première fois en août dernier, sont conçus pour s’écraser délibérément sur des cibles ennemies, agissant comme des missiles guidés.

Des experts estiment que ces engins explosifs peuvent être issus du renforcement de l’alliance du pays avec la Russie. En effet, depuis le début de l’attaque russe de l’Ukraine en février 2022, Moscou et Pyongyang, alliés communistes tout au long de la guerre froide, se sont considérablement rapprochés.

En juin dernier, au cours d’une rare visite de son président Vladimir Poutine à Pyongyang, la Russie a conclu un traité de défense mutuelle avec la Corée du Nord, qui prévoit une «aide militaire immédiate» réciproque en cas d’attaque contre l’un des deux pays.

«Attaquer avec précision toutes les cibles ennemies au sol et en mer»

Lors de l’essai auquel Kim Jong Un a assisté jeudi, les drones ont atteint «avec précision» des cibles, après avoir suivi des trajectoires prédéterminées, a rapporté KCNA.

«Les drones d’attaque suicide utilisés à différentes distances de frappe ont pour mission d’attaquer avec précision toutes les cibles ennemies au sol et en mer», a ajouté l'agence. Le dirigeant nord-coréen a également déclaré que les aéronefs télépilotés étaient un «élément facile à utiliser», en raison de leur coût de production relativement faible et de leur vaste gamme d’applications, d’après KCNA.

Kim Jong Un a fait valoir que la Corée du Nord avait «récemment attaché de l’importance» au développement de matériel militaire sans équipage et à leur intégration dans la stratégie militaire globale du pays.

Des experts ont estimé que ces drones, dont les images ont été publiées par les médias d’État en août, ressemblent au Lancet-3 de fabrication russe, ainsi qu’au drone explosif Harop de fabrication israélienne et au Hero-30, également israélien.

D’après les spécialistes, la Corée du Nord pourrait avoir acquis ces technologies auprès de la Russie qui, à son tour, les a probablement obtenues de l’Iran, Téhéran étant soupçonné d’y avoir eu accès en les piratant, ou en les volant à Israël.