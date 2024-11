États-Unis : les images des impressionnants panaches de fumée dans le ciel de New York après l’incendie d’un immeuble (vidéo)

Un incendie survenu jeudi 14 novembre à New York, aux États-Unis, a provoqué un impressionnant dégagement de fumée au sommet d’un immeuble de luxe situé dans l’ouest de Manhattan. Aucun blessé n’a été signalé, et la cause de l’incendie n’a pas encore été élucidée.

De très mauvais souvenirs. À New York ce jeudi 14 novembre, un incendie sur le toit d’un immeuble d’habitations de luxe de 44 étages a projeté des panaches de fumée noire dans le ciel de la Grosse Pomme. Les flammes se sont déclarées au sein de l’immeuble à usage mixte The Set, situé dans l’ouest de Manhattan. Elles ont été signalées pour la première fois vers 11h30, a indiqué le service des pompiers de la ville à la NBC.

L’incendie a été déclaré sous contrôle quarante minutes après avoir été signalé, a précisé un porte-parole du service des incendies. Aucun blessé n’a été recensé. Quelque 80 pompiers sont intervenus sur les lieux, alors que la zone de la 10e avenue avait temporairement été fermée, de la 34e rue ouest à la 36e rue ouest.

BREAKING: A Large Fire Has Erupted From The Roof Of A Midtown Manhattan Skyscraper, Filling The Skies Over New York City With Thick Smoke.



The Fire Is From The Roof Of "The Set", A Luxury Apartment Building In The Hudson Yards Neighborhood. pic.twitter.com/8s1kfCNyjn

— John Basham (@JohnBasham) November 14, 2024