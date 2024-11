Haut QI, 80 heures par semaine, pas de salaire... Voici les conditions pour travailler avec Elon Musk dans son ministère de l'Efficacité gouvernementale

Quelques jours après avoir été nommé à la tête du nouveau ministère américain de l'Efficacité gouvernementale, Elon Musk recrute. L'appel à candidatures se passe sur X, et propose des postes... sans rémunération.

Deux jours après la création du compte «Department of Government Efficiency» (DOGE), ce dernier accumule déjà plus de 1,4 million d’abonnés, qui ont pu lire l’appel du patron de Tesla et SpaceX. «Nous sommes très reconnaissants envers les milliers d’Américains qui ont manifesté leur intérêt pour nous aider, chez DOGE», a ainsi écrit Elon Musk.

We are very grateful to the thousands of Americans who have expressed interest in helping us at DOGE. We don’t need more part-time idea generators. We need super high-IQ small-government revolutionaries willing to work 80+ hours per week on unglamorous cost-cutting. If that’s…

