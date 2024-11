«L'Homme blanc ne peut pas incarner l’antiracisme» : une universitaire invitée au Parlement européen suscite l'indignation de certains eurodéputés

Les députés européens sont invités à assister le 21 novembre à une table-ronde sur «l'égalité et l'inclusion au travail». Mais la chercheuse Maboula Soumahoro, qui doit y prendre la parole, est connue pour ses prises de positions radicales.

Une experte controversée au Parlement européen. Dans un e-mail envoyé au personnel de l'institution supranationale, l'unité «Égalité, inclusion et diversité» propose d'assister à une table ronde dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale le 21 novembre. L'invitation de Maboula Soumahoro, «experte en antiracisme», suscite l'indignation auprès de certains eurodéputés. Cette chercheuse française d’origine ivoirienne est censée s'exprimer sur des «solutions pour promouvoir l'égalité et l'inclusion au travail», indique le message de présentation.

«L'antiracisme n'est que le cache-sexe du racisme anti-blanc !», a dénoncé Mathilde Androuët, eurodéputée Rassemblement national sur X. «Il y a un mélange d’agacement et d’énervement», confie-t-elle à CNEWS. L'élue dénonce également l'utilisation de l'argent du contribuable à des fins idéologiques. Selon elle, cette conférence est «contraire aux valeurs européennes et se calque sur un modèle américain». Mathilde Androuët demande donc l'annulation de cette table ronde. De son côté, Marion Maréchal a adressé une message à Roberta Metsola, présidente du Parlement européen, dans lequel la députée européenne accuse Madame Soumahoro d'«importer dans notre pays et dans notre continent une conception conflictuelle virulente des rapports sociaux.»

Je n'ai «aucune gratitude à exprimer» à la France, «j'ai le droit de la traiter comme je veux»

Maboula Soumahoro a régulièrement été épinglée pour ses prises de positions polémiques. «J’en n'ai rien à faire d’être Française […]. Je n’ai pas le cœur qui bat quand je vois le drapeau bleu blanc rouge, je ne donnerais pas ma vie pour la France », a-t-elle affirmé lors de la sortie de son livre Le Triangle et l'Hexagone : Réflexions sur une identité noire, rapporte Franc Tireur.

En 2019, elle était invitée de l'émission Ce soir ou jamais et a assuré qu’un «homme blanc» ne peut «incarner l’antiracisme» ni «avoir raison contre une femme noire ou une Arabe». La même année, Maboula Soumahoro a martelé sur LCI n'avoir «aucune gratitude à exprimer à ce pays qui est le mien et que j'ai le droit de traiter comme je veux». L'universitaire a ensuite lancé à Alain Finkielkraut : «Votre monde se termine ! Vous pourrez paniquer tant que vous voudrez, c'est terminé !».