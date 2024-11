«Nous avons le deuxième George Washington» : Sylvester Stallone encense Donald Trump lors d’un gala

L'acteur américain Sylvester Stallone a déclaré son admiration pour le nouveau président des États-Unis, Donald Trump, le qualifiant de nouveau «George Washington», ce jeudi 14 novembre.

Un parallèle fort tenté par «Rocky». Invité à s’exprimer lors d’un gala organisé par Donald Trump ce jeudi 14 novembre dans son fief de Mar-a-Lago en Floride, l’acteur américain Sylvester Stallone a vanté les mérites du 47e président, fraîchement élu le 6 novembre dernier.

Devant de nombreuses personnalités, dont le président argentin Javier Milei, l’acteur emblématique d’Hollywood a multiplié les louanges à l’encontre de Donald Trump, le qualifiant de nouveau «George Washington».

JUST IN: Sylvester Stallone introduces Donald Trump at Mar-a-Lago, says Trump is like the “second George Washington.”





“We are in the presence of a really mythical character. I love mythology.”





“This individual does not exist on this planet. Nobody in the world could have pulled… pic.twitter.com/3SZn7bOjsM

— Collin Rugg (@CollinRugg) November 15, 2024