Royaume-Uni : le nombre de réfugiés sans-abri a doublé en un an

1.941 réfugiés sans-abri ont été pris en charge entre avril 2023 et mars 2024 au Royaume-Uni par un réseau d'organisations, qui alerte sur le doublement du nombre d'individus concernés en un an.

Un chiffre qui passe du simple au double. 1.941 personnes ayant obtenu le statut de réfugiés et étant sans-abri ont été pris en charge, entre avril 2023 et mars 2024, par des associations spécialisées. Le nombre d'individus concernés a considérablement augmenté.

En effet, le réseau «No Accomodation», qui regroupe plus d'une centaine d'organisations dédiées à la prise en charge des réfugiés, migrants et demandeurs d'asile, explique que l'an dernier seuls 977 réfugiés avaient reçu une aide.

Cet acteur dénonce une situation «d'urgence» directement liée aux «politiques hostiles du (précédent) gouvernement en matière d'asile et d'immigration», qui «laissent des milliers de réfugiés et de migrants sans endroit sûr et stable où vivre».

Un changement de la réglementation

Cette hausse drastique traduirait, toujours selon le réseau «No Accomodation», un changement dans la réglementation prise à l'été 2023 réduisant le délai accordé à une personne ayant obtenu le statut de réfugié pour quitter le lieu (hôtel, centre, etc.) où elle était hébergée en tant que demandeuse d'asile.

Alors que plus de 4.150 personnes n'ont ainsi pas pu être accueillies, un chiffre en hausse de 83% sur un an, le collectif dénonce même une «sous-estimation importante» du réel niveau de personnes ayant besoin d'être hébergées.

«Notre rapport montre que des milliers de personnes sont poussées chaque année inutilement vers la misère et le sans-abrisme dans leur parcours à travers le système d'asile et d'immigration», a ajouté Bridget Young, directrice du réseau.