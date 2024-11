Visible depuis l'espace, le plus grand corail au monde a été découvert

Le plus grand corail au monde vient d'être découvert dans l'océan Pacifique, ont annoncé des scientifiques. Visible depuis l’espace, il serait long de 30 mètres et aurait au moins trois cents ans.

Il reste encore des merveilles à découvrir sur notre planète. Le plus grand corail au monde a récemment été découvert par des scientifiques. Vieux d'au moins trois cents ans et visible depuis l'espace, il a été repéré lors d'une expédition scientifique lancée par le programme National Geographic Pristine Seas en octobre pour étudier la santé des océans dans les îles Salomon (Océanie), d’après CNN.

«Alors que nous pensons qu’il n’y a plus rien à découvrir sur la planète Terre, nous découvrons un corail massif composé de près d’un milliard de petits polypes, bouillonnant de vie», a déclaré Enric Sala, explorateur en résidence chez National Geographic et fondateur de Pristine Seas.

Après avoir plongé pour l’analyser en profondeur, les scientifiques se sont rendu compte que le corail était tellement imposant qu’il était également visible depuis l’espace, une première pour ce type d’élément aquatique.

National Geographic Society’s Pristine Seas discovered a massive coral colony in the Pacific Ocean. The colony is so large it can be seen from space. pic.twitter.com/KGL588jq0S

— USA TODAY Travel (@usatodaytravel) November 14, 2024