Etats-Unis : une balle d'arme à feu touche un avion juste avant son décollage, une enquête ouverte

Vendredi soir, un avion de la compagnie américaine Southwest Airlines n'a pas pu décoller de Dallas, au Texas, en raison d'une balle reçue sur son appareil.

Une enquête a été ouverte par la police de Dallas, aux Etats-Unis, vendredi 15 novembre, dans la soirée, après qu'un avion de la compagnie américaine Southwest Airlines a été touché par une balle alors qu'il s'apprêtait à décoller de l'aéroport de Dallas Love Field, au Texas.

