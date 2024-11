Jake Paul : de farceur sur les réseaux sociaux à homme d’affaires averti, retour sur l’ascension de l’influenceur

L'influenceur Jake Paul est sorti vainqueur de son combat de boxe contre la légende Mike Tyson dans la nuit de vendredi à samedi. Connu grâce à des vidéos sur les réseaux sociaux et ses multiples controverses, il est devenu un homme d'affaires de talent.

C'était l'événement de la nuit aux États-Unis et dans une grande partie du monde. L'influenceur Jake Paul, dit «le perturbateur» boxeur à ses heures perdues, a combattu la légende Mike Tyson, l'homme aux 50 victoires, dont 44 par KO, qu'il faisait sortir de sa retraite après 19 ans.

Même âgé de 58 ans, «Iron Mike» avait montré de beaux restes à l'entraînement, de quoi mettre l'eau à la bouche des fans. D'autant que le face à face de la veille avait été plus que tendu. L'influenceur avait volontairement marché sur le pied de Mike Tyson, qui ripostait d'une gifle.

L'influenceur, plus mobile, a finalement largement pris le dessus pour s'imposer sur décision unanime.

Retour sur la trajectoire de ce jeune homme tumultueux, né en 1997 à Cleveland dans l'Ohio, et devenu célèbre à l'adolescence grâce à des vidéos avec son frère Logan sur les plates-formes Vine et YouTube. À la fermeture de la première, Jake Paul cumulait pas moins de 5,3 millions d'abonnés et 2 milliards de vues.

QUELQUES VICTOIRES DE PRESTIGE EN BOXE, mais une légitimité remise en cause

Après s'être essayé notamment à la musique et à l'acting, où il endosse le rôle de Dirk dans Franckie et Page sur Disney Channel entre 2015 et 2018, Jake change d'univers. En compagnie de son frère Logan, ils ont décidé de se lancer dans la boxe, en combattant contre deux boxeurs britanniques rivaux.

Jake Paul a ensuite affronté plusieurs célébrités, comme l'ancien basketteur Nate Robinson, qu'il a mis KO. À son tableau de chasse, on retrouve aussi les combattants MMA Ben Askren, Anderson Silva et Nate Diaz.

Ces victoires bien que prestigieuses sur le papier, ne lui offrent aucun crédit, bien au contraire. Combattre des légendes d'un autre sport, qui plus est retraitées, est assez mal vu par les professionnels de la boxe.

D'autant qu'en 2023, pour son premier combat contre un boxeur professionnel, Jake Paul s'est incliné sur décision partagée contre Tommy Fury, frère de la légende Tyson Fury. De quoi relancer de plein fouet le débat sur sa légitimité.

Il n'en fallait pas plus pour piquer l'orgueil du «perturbateur». Il est remonté sur le ring à trois reprises, contre Andre August (10-2), Ryan Bourland (17-3) ou encore Mike Perry (14-8) pour trois victoires (trois KO).

Dérapages et controverses

En 2020, Jake Paul était au cœur d'une polémique pour avoir organisé une énorme fête dans sa villa de Calabasas en pleine pandémie de coronavirus.

Cette même villa était perquisitionnée quelques mois plus tard par le FBI, qui saisissait des armes à feu, après que le Youtubeur est apparu sur une vidéo dans un centre commercial vandalisé en Arizona pendant des manifestations antiracistes.

En 2023, «le perturbateur» a refait des siennes. Il est poursuivi ainsi que d'autres influenceurs par le gendarme des marchés américains pour avoir fait de la publicité de cryptomonnaies sans avoir dévoilé qu'il s'agissait d'un partenariat rémunéré. Paul a alors accepté de verser 101.887 dollars de remboursement et d'amende, sans admettre ni nier sa culpabilité.

Côté politique, avant l'élection présidentielle américaine, Jake Paul a appelé dans une vidéo à voter Donald Trump pour «littéralement sauver l'Amérique».

Un talentueux homme d'affaires

Toujours guidé par cette passion de la boxe, et surtout... de l'argent, Paul s'est lancé dans les affaires avec Nakisa Bidarian, avec lequel il crée une société de promotion de combats («MVP»), qui compte notamment dans ses rangs la Portoricaine Amanda Serrano, l'une des meilleures boxeuses du monde.

Parallèlement, il investit dans de jeunes entreprises, crée un site de paris sportifs, et vient de lancer une marque de produits de soin du corps. Il surfe, pour sa promotion, sur ses plus de 20 millions d'abonnés YouTube et 27 millions de followers sur Instagram.