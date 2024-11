Le meilleur fromage du monde 2024 est portugais, devant près de 4.800 concurrents

Le fromage portugais Queijo de Ovelha Amanteigado a remporté, vendredi, le prix du meilleur fromage du monde dans le cadre du concours annuel des World Cheese Awards.

Vous vous lassez de votre fromage habituel ? Remplacez-le donc par un morceau de Queijo de Ovelha Amanteigado, un fromage au lait cru de brebis à pâte molle qui a été désigné, vendredi 15 novembre, lauréat 2024 lors du concours annuel des World Cheese Awards, rapporte la CNN.

Cette année, 4.786 fromages ont été présentés provenant de 47 pays différents, rassemblés dans la ville portugaise de Viseu afin d'être soumis à l'examen minutieux de 240 experts venus du monde entier.

Queijo de Ovelha Amanteigado da Quinta do Pomar, Soalheira, venceu o prémio de "Melhor Queijo do Mundo" deste ano. Prova cega.





Venceu contra 4.784 queijos de cerca de 50 países. Um feito inacreditável.





Fantástico evento organizado pelo incrível @bfc1975, parabéns amigo! pic.twitter.com/40dYE4QfVs — Nuno Mourão (@nunomourao) November 16, 2024

Des équipes de deux ou trois juges répartis sur chacune des tables ont évalué l'apparence, le toucher, l'odeur, le goût et la texture en bouche de chaque produit. Chaque équipe a sélectionné quatre finalistes dans les catégories bronze, argent, or et super or.

«Il est très équilibré, voluptueux»

Le fromage, produit par la petite entreprise Quinta do Pomar de Soalheira, au Portugal, qui emploie 10 personnes, a obtenu la meilleure note parmi les 14 finalistes, dont pas moins de cinq fromages suisses, ainsi que des fromages du Brésil, des États-Unis, de Norvège, d'Italie, d'Allemagne et d'Espagne.

Fabriqué avec de la présure végétarienne créée à partir de chardons, l'heureux élu est décrit comme un fromage gluant, luisant et beurré, avec une amertume d'herbes, que l'on sert généralement en tranchant le dessus et en récupérant le centre à la cuillère.

«Il est très équilibré, voluptueux», a déclaré l'exportateur portugais de fromages Manuel Maia, l'un des membres du jury international. «C'est une sublime combinaison de protéines et de matières grasses. C'est vraiment un fromage fantastique».

Un lauréat norvégien en 2023

L'année dernière, le concours a été remporté par le Nidelven Blå, un vieux fromage au lait de vache, crémeux et semi-solide, de couleur bleue, fabriqué par la fromagerie Gangstad Gårdsysteri en Norvège. En 2022, c'est un gruyère suisse qui a remporté le premier prix.