Typhon Man-Yi aux Philippines : des vents à 325 km/h, 650.000 déplacés, des vagues de 14 m... Les terribles images de la catastrophe

Le super typhon Man-yi qui touche actuellement les Philippines pourrait avoir un impact «potentiellement catastrophique» selon les autorités locales. Des rafales à 325 km/h ont été recensées, tandis que plus de 650.000 personnes ont fui leur domicile.

Une situation extrêmement préoccupante. Le super typhon Man-yi a touché terre aux Philippines ce samedi. Selon l’agence nationale de météorologie, des rafales allant jusqu’à 325 km/h ont traversé la région de Bicol. Une tempête qui s’annonce «potentiellement catastrophique et mortelle».

Sur le littoral de Catanduanes, des vagues s'élevant jusqu'à 14 mètres de haut ont déferlé, tandis que des ondes de tempête de plus de trois mètres risquent de toucher Manille et d'autres régions côtières vulnérables dans les 48 heures.

The powerful surge hits due to typhoon Pepito in the Catanduanes, Philippines (16.11.2024) pic.twitter.com/dqcqDzhup2 — Disaster News (@Top_Disaster) November 16, 2024

Le courant avait été préventivement coupé à Catanduanes et les abris sont alimentés par des groupes électrogènes.

Des milliers d’évacuations

Les autorités locales ont déjà organisé l’évacuation de plus de 650.000 personnes. Man-yi pourrait frapper Luzon, l'île la plus peuplée et le moteur économique du pays, dimanche après-midi, passant au nord de Manille et balayant la mer de Chine lundi.

Ce samedi, le gouvernement a appelé la population à prendre en compte les avertissements et à se mettre à l'abri.

Pour se préparer à l’arrivée du typhon, des familles ont déposé de nombreux sacs de sables, afin de tenter de prévenir l’arrivée des eaux.

Families are stacking sandbags and heading to evacuation centers as Super Typhoon #PepitoPH (Man-yi) barrels toward the Philippines.





With PAGASA warning of storm surges, catastrophic winds, and flooding, Pepito delivers another blow after six months of relentless storms.





1/2 pic.twitter.com/tRYtlkVjTL — Greenpeace Philippines (@gpph) November 16, 2024

Une tempête tardive

Man-yi frappe les Philippines tardivement dans la saison des typhons, la plupart des cyclones se développant entre juillet et octobre.

Les scientifiques ont, quant à eux, affirmé que le changement climatique accroît l'intensité des tempêtes, et entraîne des pluies plus abondantes, des inondations soudaines et des rafales plus violentes.