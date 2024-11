Voici les 10 pays européens qui exportent le plus vers les Etats-Unis

Élu 47e président des Etats-Unis, Donald Trump a annoncé son souhait d’instaurer aux Etats-Unis une taxe de 10% sur toutes les marchandises européennes importées. Quels sont donc les pays du Vieux Continent qui seraient les plus affectés par une telle mesure ?

Le fer de lance de l’économie en Europe pourrait réorienter sa politique commerciale. Avant même son élection comme 47e président des Etats-Unis le 5 novembre dernier, Donald Trump avait mis en avant, en pleine campagne électorale, l’idée d’une taxe de 10% sur les produits importés dans son pays via l’Union Européenne.

«Les pays de l'UE ne prennent pas nos voitures. Ils ne prennent pas nos produits agricoles. Ils vendent des millions et des millions de voitures aux États-Unis. Non, non, non, ils vont devoir payer le prix fort», avait alors indiqué le candidat républicain, dont les propos ont été relayés par Euronews.

Quels seront donc les pays du Vieux Continent qui seraient les plus massivement impactés par cette potentielle nouvelle taxe commerciale ? Voici un récapitulatif, basé sur les données de l’agence gouvernementale Eurostat, des 10 pays européens qui exportent le plus vers le pays de l’Oncle Sam.

La Pologne

Avec un total de 11,003 milliards de d’euros de biens exportés vers les Etats-Unis en 2023, la Pologne occupe le dixième rang de ce classement, soit 12% de ses exportations annuelles.

Elle a ainsi devancé le Danemark (9,918 milliards d’euros) et la Finlande (8,429 milliards d’euros).

L’Autriche

L’Autriche a exporté l’an dernier vers le pays de l’Oncle Sam un total de 14,758 milliards d’euros, soit un total de 23% de ses exportations totales sur l’année.

La Suède

L’an passé, la Suède a vendu aux Etats-Unis pour 16,306 milliards d’euros de biens, ce qui a représenté 20% du total de ses exportations.

L’Espagne

Légèrement au-dessus dans ce classement, l’Espagne a exporté pour 18,904 milliards d’euros vers les Etats-Unis l’an dernier, soit 13% du volume de toutes ses exportations en 2023.

La Belgique

En comparaison avec l’Espagne, la Belgique a réalisé près du double d’exportations de ses produits vers les Etats-Unis avec un total de 31,324 milliards d’euros de biens vendus. Ce chiffre a représenté 18% du total de ses exportations en 2023.

Les Pays-Bas

Les Pays-Bas ont également exporté une forte quantité de biens vers les Etats-Unis l’an passé avec un total estimé à 40,547 milliards d’euros, soit 16% de ses exportations annuelles.

La France

Dans la même lignée, la France a réalisé un total de 43,892 milliards d’euros d’exportations vers les Etats-Unis l’an dernier, soit une part de 16% de ses exportations totales réalisées dans l’année.

L’Irlande

Sur le podium de ce classement, l’Irlande a totalisé 51,621 milliards d’euros de produits exportés sur le sol américain en 2023, soit près de la moitié du volume total de ses exportations annuelles (46%).

L’Italie

L’Italie a également largement privilégié la route menant aux Etats-Unis pour ses exportations en 2023 avec un total de 67,266 milliards d’euros de biens vendus sur le sol américain l’an passé. Cela a représenté une part de 22% de l’ensemble de ses exportations réalisées en 2023.

© Eurostat



L’Allemagne

Largement en tête de ce classement avec plus du double d’exportations réalisées vers les Etats-Unis par rapport à l’Italie, l’Allemagne a exporté 157,7 milliards d'euros de biens vers son partenaire américain l’an dernier, soit 22% du total de ses exportations à l’année.