Afrique du Sud : l’énigmatique intoxication mortelle d’une vingtaine d’enfants attise la xénophobie

En Afrique du Sud, 22 enfants seraient morts intoxiqués après avoir acheté de la nourriture dans des «spaza shops», des épiceries qui existent dans de nombreuses grandes villes du pays.

L'intoxication mortelle d'une vingtaine d'enfants depuis le début de l'année autour de Johannesburg a nourri une énième vague anti-migrants en Afrique du Sud. Dans le viseur : les étrangers tenant des «spaza shops», des épiceries plus ou moins informelles, qu'une organisation a commencé à chasser de Soweto.

À Naledi, épicentre du scandale sanitaire, des rubans de police encore visibles désignent l'échoppe incriminée, désormais fermée, dans une rue où résonne le chahut de deux cours d'écoles voisines. Six élèves ont trouvé la mort, le mois dernier, après avoir mangé des chips. L'autopsie a révélé qu'un pesticide les avait tués. Des traces de terbufos, détourné comme raticide, ont été relevées dans l'un des paquets en possession d'une des victimes.

Le jour du drame, l'épicerie a été assaillie et pillée par les habitants. D'après le vendeur du côté opposé, même le propriétaire a quitté le quartier par peur de représailles. Le président Cyril Ramaphosa a indiqué vendredi 15 novembre que 890 intoxications alimentaires avaient été recensées dans le pays depuis début septembre, et qu'au moins 22 enfants étaient morts.

The following measures will be implemented with immediate effect.





To get hazardous pesticides off the street:





- The spaza shops which have been implicated in thedeaths of children will be closed with immediate effect.





- All spaza shops and other food handling facilities… pic.twitter.com/4NVq6Tnl9f

— Cyril Ramaphosa (@CyrilRamaphosa) November 15, 2024