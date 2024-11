Archéologie : ce que révèle le manche d’un couteau de gladiateur retrouvé en Angleterre

Une figurine en parfait état ayant servi de décoration au manche d’un couteau de gladiateur a refait surface en Angleterre, témoignant de la «culture de la célébrité» sous l’Empire romain.

Un objet rare. Une statuette en forme de gladiateur vieille de 2.000 ans a été retrouvée dans la Tyne, un fleuve situé au nord de l’Angleterre, en 1997 par deux plongeurs. Offert à l’organisme chargé de la gestion du patrimoine historique anglais, English Heritage, l’objet a permis d’en connaître davantage sur «la culture de la célébrité» sous l’Empire romain.

La statuette, en alliage de cuivre servait à décorer le manche d’un couteau pliant. Elle n’est autre que la représentation d’un secutor, un type de gladiateur combattant à l’aide d’un bouclier et d’une épée courte.

Selon Frances McIntosh, archéologue et conservatrice des collections pour le Mur d’Hadrien et le nord-est de l’Angleterre au sein d’English Heritage, «cela pourrait montrer qu’il s’agit d’un gladiateur spécifique» étant donné qu’il était gaucher alors qu’à l’époque cette caractéristique était mal vue à Rome.

