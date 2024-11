«Un chagrin indescriptible» : une femme et ses trois enfants tués par une frappe russe en Ukraine

Un drame de plus pour les familles ukrainiennes. Une femme et ses trois enfants ont été tués par un missile russe en Ukraine, laissant le père comme seul survivant.

Seul le père de cette famille a survécu. Après l’attaque de Kryvyï Rig (Ukraine) par un missile russe ce lundi 11 novembre, sa femme et ses trois enfants ont été tués dans leur appartement. Un drame qui a ému le pays et qui a malheureusement résonné avec l’histoire de nombreuses autres familles ukrainiennes décimées par les frappes russes.

Le corps de sa femme, âgée de 32 ans, a été retrouvé dans la soirée sous les décombres résultant de la démolition d’une section d’un immeuble résidentiel. Une photo des secouristes portant son corps dans un sac blanc a été publiée par les services ukrainiens des situations d’urgence.

Le lendemain, le parquet général a indiqué avoir découvert les corps des trois enfants. Les deux garçons étaient âgés de deux et dix ans et la petite fille de deux mois, a précisé leur grand-mère dans un média local.

La présence du père dans une autre pièce que le reste de la famille est, selon elle, la raison pour laquelle il a survécu.

«L’UNICEF est bouleversé par les informations faisant état d’une attaque ayant coûté la vie à trois enfants d’une même famille, ainsi qu’à leur mère, à Kryvyi Rih» a indiqué l’UNICEF dans un communiqué publié le jour même.

L’organisation a souhaité mettre en lumière l'augmentation récente du nombre d'enfants tués dans les attaques russes en Ukraine en précisant qu’«au cours des 12 premiers jours de novembre, des attaques intenses et soutenues ont tué au moins quatre enfants et en ont blessé plus de vingt».

UN BILAN TRAGIQUE DU NOMBRE D’ENFANTS TUéS

Plus de 589 enfants ont perdu la vie et 1.681 ont été blessés dans le pays depuis le début de l'invasion, d’après les chiffres du parquet général ukrainien.

Il faut noter que ces chiffres sont largement en deçà des pertes réelles en raison de l’impossible accès aux zones occupées par l'armée russe, constituant quasiment 20% du territoire ukrainien.

Das ist Maksym. russland hat beim gestrigen Angriff auf Krywyj Rih seine Ehefrau und seine drei Kinder getötet.





Kyrylo - 10 Jahre



Demid - 3 Jahre



Uljana - 2 Monate





Wie viele müssen noch sterben, bis der Westen endlich aufwacht?https://t.co/cUBPL3VTIO pic.twitter.com/ylkeSyZWg5 — Ukrainki_UA (@Ukrainki_UA) November 12, 2024

La tragédie de Kryvyï Rig, ville natale de Volodymyr Zelensky, a suscité l’émoi en Ukraine. Les réseaux sociaux ont vu se multiplier les postes où figurent la photo du père, Maksym Koulyk, endeuillé sur les lieux de l’attaque.

«C'est un chagrin indescriptible ! Condoléances aux proches», a affirmé sur Telegram le commissaire ukrainien aux droits humains Dmytro Loubinets. Un jour de deuil a été décreté deux jours après le drame par la municipalité.