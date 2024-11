Guerre en Ukraine : distance, force de frappe... Tout savoir sur les missiles longue portée livrés par les Etats-Unis à Kiev

Depuis l'automne 2023, les Etats-Unis ont livré à l'Ukraine des dizaines de missiles MGM-140 ATACMS. S'ils étaient destinés à frapper uniquement des cibles russes en territoire ukrainien, Kiev vient d'avoir l'autorisation de les tirer au-delà de la frontière. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cet armement.

Vers une escalade du conflit ? Dimanche 17 novembre, les Etats-Unis ont autorisé les forces armées ukrainiennes à tirer des missiles MGM 140 ATACMS (pour Army TActical Missile System) en profondeur sur le territoire russe. Un revirement de situation important, puisque l'Etat-major américain avait cantonné jusqu'à maintenant leur utilisation contre des cibles situées en Ukraine.

De fabrication américaine et construits par la célèbre firme Lockheed-Martin, ces missiles ont été conçus dans les années 1980. Longs de 4 mètres et d'un diamètre d'environ 61 centimètres, ces projectiles volent à plus de 3.500 km/h et peuvent toucher, pour les versions les plus modernes, des cibles à 300 kilomètres de leur point de départ avec une précision de 25 mètres.

Des missiles dévastateurs

Chaque MGM 140 ATACMS peut emporter des centaines de sous-munitions qui génèrent des éclats destructeurs dans un rayon de 15 mètres autour du point d'impact ou une charge explosive de près de 200 kg. Enfin, ces missiles peuvent être lancés par un camion lance-roquette HIMARS, livré à l'Ukraine depuis deux ans.

Un armement fiable et précis qui a déjà fait ses preuves au combat : lors de l'invasion de l'Irak en 2003, les Etats-Unis en ont tiré plus de 450. Ces missiles ne sont plus produits depuis 2007 et sont en cours de remplacement par le «Precision Strike Missile» depuis décembre 2023.

Les capacités ukrainiennes décuplées

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a mis cet armement sur le devant de la scène. À l'automne 2023, les Etats-Unis ont fourni à Kiev des dizaines de missiles MGM 140 ATACMS et le 24 juin 2024, les Ukrainiens ont frappé pour la première fois la Crimée, suscitant l'ire de Moscou.

Dimanche 17 novembre, l'Etat-major américain a décidé d'accélérer les livraisons de ces missiles à l'Ukraine en puisant dans ces stocks et en autorisant Kiev à les tirer sur le territoire russe. Si le président de la commission de défense de la chambre basse du parlement russe, Andreï Kartapolov, a minimisé cette annonce, le président ukrainien s'est félicité de voir les capacités longue-portée de son armée décuplées.

Reste à savoir si cela sera suffisant pour aider les Ukrainiens à faire basculer le cours du conflit. Plus de 10.000 soldats nord-coréens seraient actuellement déployés sur le front et le retour de Donald Trump, qui n'a cessé de critiquer les livraisons d'arme effectuées par l'administration Biden à l'Ukraine, à la tête des Etats-Unis, n'incitent pas Kiev à l'optimisme.