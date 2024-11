Guerre en Ukraine : la Corée du Nord pourrait envoyer 100.000 soldats pour combattre au côté de la Russie

Selon des estimations réalisées par certains experts appartenant à des pays du G20, la Corée du Nord pourrait envoyer 100.000 de ses soldats sur le front ukrainien afin de venir en aide à la Russie.

Une aide militaire qui pourrait faire basculer l’issue de la guerre en Ukraine. La Corée du Nord pourrait déployer jusqu'à 100.000 soldats pour aider la Russie dans sa guerre l’opposant à l’Ukraine si l'alliance entre Pyongyang et Moscou continue de se renforcer, selon des sources anonymes, au courant des évaluations faites par certains pays du G20, pour l’agence de presse Bloomberg.

Ces dernières ont souligné qu'une telle décision n'était pas imminente et qu'un soutien militaire à cette échelle, encore incertain aujourd’hui, se ferait plutôt par lots avec des troupes en rotation au fil du temps et non dans le cadre d'un déploiement unique.

Malgré le caractère incertain de cette annonce, le chiffre conséquent de troupes nord-coréennes appelées à potentiellement renforcer le champ de bataille en Europe indique que Vladimir Poutine est prêt pour un affrontement dans la durée.

Plus de 10.000 soldats déjà envoyés sur le front

La Corée du Nord a déjà envoyé plus de 10.000 de ses soldats dans la région de Koursk (Russie), où les forces ukrainiennes occupent une partie du territoire frontalier avec la Russie depuis une incursion surprise en août dernier. En échange de ces troupes nord-coréennes, la Russie s’est engagée à fournir de l'argent et de l’aide à la Corée du Nord pour accroître ses capacités.

La Corée du Sud a déclaré qu'il y avait une «forte probabilité» que la Corée du Nord cherche à obtenir des transferts de technologie de pointe de la part de la Russie, notamment des technologies liées aux armes nucléaires tactiques, aux missiles balistiques intercontinentaux, aux satellites de reconnaissance et aux sous-marins lanceurs de missiles balistiques.

En plus de la main d'œuvre, la Corée du Nord a également envoyé des millions de munitions d'artillerie et d'autres armes à la Russie. Selon Le Financial Times, Pyongyang aurait également envoyé à son allié russe des systèmes de missiles et d'artillerie à longue portée.

«Une grave escalade» de la guerre contre l’Ukraine

L’envoi de troupes nord-coréennes sur le front ukrainien a alerté l’Occident, qui a estimé que cela risquait d'aggraver ce qui est déjà le plus grand conflit en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Le bloc occidental a ajouté que l'approfondissement de la coopération entre la Russie et la Corée du Nord pourrait avoir un impact sur l'équilibre sécuritaire dans la région indopacifique, où la rivalité entre la Chine et les États-Unis s'intensifie.

Cette thématique sera soulevée par plusieurs alliés lors du sommet du G20 au Brésil cette semaine, notamment par le chancelier allemand Olaf Scholz lors de sa rencontre avec le président chinois Xi Jinping. Le chef d’Etat allemand a déclaré vendredi lors d’un appel passé à Vladimir Poutine, que le déploiement de troupes nord-coréennes constituait une «grave escalade» de la guerre contre l'Ukraine.

Lors de leur rencontre à Rio (Brésil) mardi, Olaf Scholz devrait ainsi faire pression sur le dirigeant chinois pour qu'il use de son influence sur la Russie et la Corée du Nord afin d'éviter une nouvelle escalade dans la guerre, selon des responsables allemands.