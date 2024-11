Inde : à New Delhi, la pollution atmosphérique atteint un niveau 60 fois supérieur au seuil fixé par l'OMS

Le niveau de pollution explose à New Delhi, en Inde, où le taux de microparticules PM2.5, les plus dangereuses, est 60 fois supérieur au seuil fixé par l'OMS.

Les habitants de New Delhi suffoquent. Ce lundi 18 novembre, la pollution atmosphérique atteint des sommets dans la capitale indienne, à un niveau 60 fois supérieur au seuil maximal fixé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

D'après les mesures effectuées par la société IQAir, la concentration en microparticules PM2.5 a été mesurée à 907 microgrammes par mètre cube d'air en certains points de la ville. Ces polluants cancérigènes sont considérés comme les plus dangereux en raison de leur capacité à se diffuser directement dans le sang, par les poumons.

Dimanche soir, les autorités ont donc déclenché le niveau 4 de leur plan d'alerte. La plupart des écoles sont restées fermées ce lundi, les établissements privilégiant les cours à distance.

Cela doit permettre de réduire le trafic, de même que le recours au télétravail, qui est fortement encouragé. Les restrictions de circulation ont par ailleurs été renforcées.

Les données de l'OMS montrent que la pollution atmosphérique peut causer des maladies cardiovasculaires et respiratoires, mais aussi des cancers du poumon. En juin dernier, une étude a révélé que la pollution de l'air est responsable de 11,5% de la mortalité à Delhi. Cela représente 12.000 morts par an.

La ville enveloppée d'un smog épais

La capitale indienne et son aire métropolitaine figurent constamment dans le haut du classement des villes les plus polluées du monde en hiver. La ville étouffe constamment sous les fumées toxiques des usines ou du trafic routier et, en fin d'année, celles des brûlis agricoles saisonniers viennent aggraver la pollution.

Les particules dangereuses sont «fixées» par la baisse des températures et les vents faibles de la saison froide. Dans ce contexte, l'air devient rapidement irrespirable et la ville se retrouve enveloppée d'un smog épais et gris.

L'ampleur du phénomène est telle qu'en octobre, la Cour suprême indienne a jugé que l'accès à un air sain était un droit fondamental, ordonnant aux gouvernements central et des Etats d'agir.