Pourquoi les Suédois et les Finlandais sont-ils incités par leur gouvernement à se préparer à une possible guerre ?

Alors que les Etats-Unis viennent d’autoriser l’Ukraine à frapper le territoire russe avec des missiles à longue portée, la Suède et la Finlande encouragent leurs habitants à se préparer à une possible guerre. Les Suédois ont reçu une brochure explicative tandis que les Finlandais peuvent accéder à un site internet présentant des conseils de préparations.

La guerre est-elle aux portes de l’Europe ? Ce lundi, les Suédois ont dû être surpris en recevant une brochure les encourageant à se préparer face à l’éventualité d’une guerre. Au total, la Suède a commencé à envoyer quelque cinq millions de livrets à ses habitants. De son côté, la Finlande voisine a dans le même temps lancé un site internet avec des conseils de préparations similaires.

Concrètement, les deux pays ont abandonné plusieurs décennies de non-alignement militaire et ont intégré l'Otan après l'invasion par la Russie de l'Ukraine en 2022. Cependant, la Suède n’est pas à son coup d’essai. Depuis le début de cette guerre, Stockholm n’a cessé d'exhorter sa population à se préparer, aussi bien mentalement que d'un point de vue logistique, à la possibilité d'une guerre, étant donné la proximité de la Russie.

Cinq versions depuis la Seconde Guerre mondiale

Que contient ce livret ? Nommé «Om krisen eller kriget kommer» («En cas de crise ou de guerre») et envoyé par l’agence suédoise des contingences civiles (MSB), il propose des conseils pratiques pour faire face à des crises telles que la guerre, les catastrophes naturelles ou les cyberattaques. Avec cette version actualisée, il a été envoyé à cinq reprises depuis la Seconde Guerre mondiale.

Pour voir la version précédente, il faut revenir en 2018 lorsqu’elle a été distribuée aux ménages. La brochure avait même fait les gros titres : c'était la première fois qu'elle était envoyée aux résidents de Suède depuis 1961, au plus fort de la guerre froide. «La situation sécuritaire est grave et nous avons tous besoin de renforcer notre résilience afin de pouvoir faire face à des crises, et, en fin de compte, à une guerre», a insisté Mikael Frisell, directeur de MSB, dans un communiqué.

Un document de 32 pages

Le document de 32 pages décrit, à l'aide d'illustrations simples, les menaces qui pèsent sur le pays nordique et donne des conseils pratiques tels que la constitution de stocks de denrées alimentaires et d'eau. Au cours des deux prochaines semaines, 5,2 millions de brochures - aussi disponibles en ligne en arabe, farsi, ukrainien, polonais, somali et finnois - seront envoyées à la population suédoise.

En janvier, l'ancien commandant en chef des forces armées suédoises Micael Bydén avait alarmé ses compatriotes, les pressant à «se préparer mentalement à une guerre». Le gouvernement de Finlande, qui partage une frontière longue de 1.340 kilomètres avec la Russie, a également lancé ce lundi un site web rassemblant des conseils de préparation en cas de crise.