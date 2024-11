Royaume-Uni : une enquête ouverte après le cambriolage du domaine royal du prince William et sa famille

Le domaine royal de Windsor, comprenant le château de Windsor ainsi que le domicile d’Adelaide Cottage où vivent le prince William et sa famille, a été le théâtre d'un important cambriolage.

Le domicile royal cambriolé. Le domaine de Windsor, où se situent le château du même nom et surtout Adelaide Cottage, domicile du prince William de son épouse Kate et leurs enfants, a été cambriolé le 13 octobre dernier, a indiqué ce lundi la police locale.

Plusieurs individus «sont entrés dans un bâtiment agricole et ont dérobé un pick-up noir et un quad rouge» en pleine nuit, a rapporté l’AFP. La police a précisé qu’«aucune arrestation n’a pour l’instant eu lieu», et qu’une enquête a été ouverte.

Au moment du cambriolage, le roi Charles III n’était pas dans la résidence, alors que le prince William, son épouse Kate et leurs trois enfants étaient à leur domicile.

Une résidence pourtant sous haute surveillance

Pourtant le domaine de Windsor est sous haute surveillance, en particulier à proximité du château qui est un des sites les plus visités du Royaume-Uni. Des policiers, armés pour certains, assurent la protection du domaine.

La veille du cambriolage du 13 octobre, le tabloïd The Sun avait indiqué que la police avait retiré certains officiers armés alors qu'ils étaient affectés à Windsor.

Les dispositions de sécurité «sont constamment réévaluées» en fonction du niveau de risque ou de menace, a précisé la Metropolitan Police de Londres, dont dépend le service chargé de la protection des personnalités et résidences royales.