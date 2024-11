«Les hommes biologiques n'ont rien à y faire» : une élue du congrès américain veut bloquer l'accès aux toilettes féminins à une homologue transgenre

Aux États-Unis, une élue du camp républicain a présenté un texte visant à interdire l'accès aux toilettes du Capitole à une collègue transgenre nouvellement élue.

Les toilettes de la discorde. Récemment admise au Congrès américain, Sarah McBride, élue démocrate et transgenre, est la cible d’un texte présenté par une représentante républicaine qui souhaite lui empêcher d’accéder aux toilettes pour femmes du Capitole.

«Les hommes biologiques n'ont rien à faire dans les espaces privés des femmes, un point c'est tout», a écrit l'élue Nancy Mace dans un message sur X, en présentant son projet de résolution.

Ce projet, jugé transphobe, a provoqué de nombreuses réactions au sein du camp démocrate. Selon Becca Balint, il s’agit d’un texte «odieux» et d’une «cruauté sans limite», alors que Mark Pocan, à la tête d’une commission LGBT+ au Congrès a estimé que «la résolution de Nancy Mace est une démarche pathétique pour attirer l'attention de Donald Trump et des médias».

We all know this a petty, hateful distraction from the fact that she hasn’t delivered for her constituents. There's no bottom to the cruelty. We have an obligation to push back. When we allow attacks on someone’s basic human dignity, we're all made more cruel. https://t.co/6RcgJYOizz

— Rep. Becca Balint (@RepBeccaB) November 19, 2024