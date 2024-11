«Mini-Taurus» : quels sont ces drones kamikazes boostés à l’IA que va recevoir l’Ukraine en décembre ?

Selon plusieurs sources, l'Ukraine devrait recevoir dès décembre près de 4.000 drones kamikazes «Mini-Taurus», qui ont pour spécificité d'être dotés de l'intelligence artificielle.

Un renforcement attendu par Kiev. Alors que le conflit entre la Russie et l'Ukraine a commencé depuis près de 1.000 jours, l'utilisation d'armes de plus en plus sophistiquées se fait constater sur le front : bien que les soldats soient toujours présents sur les différentes zones de conflit, les drones sont également employés dans les airs afin d'épauler les bélligérants.

Si la Russie utilise principalement des drones iraniens Shahed, l'Ukraine devrait prochainement passer à l'étape supérieure avec la livraison des drones kamikazes allemands «Mini-Taurus», dotés de l'intelligence artificielle. C'est ce qu'a rapporté notamment le média allemand Bild lundi 18 novembre.

Nemačka se sprema da Ukrajini obezbedi 4.000 bespilotnih letelica Mini-Taurus sa veštačkom inteligencijom, što ih čini praktično neosetljivim na ruske EW i GPS ometanje.





Počevši od decembra, svakog meseca će biti isporučeno nekoliko stotina ovakvih dronova. pic.twitter.com/McrvE0uwv0 — Iryna Sieidkhanova (@omojblog) November 18, 2024

Des drones moins chers que ceux d'origine américaine

Dans son article, le média allemand indique que ces drones dotés de l'IA peuvent s'orienter de manière autonome, y compris lors de conditions météorologiques compliquées ou face à des dispositifs visant à brouiller les signaux.

Toujours selon Bild, ces drones seraient déjà à l'essai en conditions réelles de combat, dans l'est du territoire ukrainien.

En plus d'une intelligence artificielle poussée intégrée, les drones «Mini-Taurus» ont un coût d'achat moins cher que le drone Switchblade de fabrication américaine, ainsi qu'une capacité de vol plus importante que les drones fabriqués par l'Ukraine.

Si Kiev ne s'est pas encore exprimé à ce sujet, le ministre de la Défense allemand Boris Pistorius a indiqué qu’il était «très heureux que la livraison de ces drones équipés d’intelligence artificielle ait déjà commencé».