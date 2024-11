Chine : un agriculteur chinois échappe de justesse à une attaque de tigre sauvage (vidéo)

Un tigre de Sibérie a tenté d’attaquer un agriculteur chinois dans la matinée de ce lundi 18 novembre mais ce dernier a été sauvé de justesse par le portail de son habitation située dans la province du Heilongjiang (nord de la Chine).

Une vidéo qui fait froid dans le dos. Un agriculteur chinois a échappé de peu à l’attaque d’un tigre sauvage de Sibérie ce lundi matin, dans la province du Heilongjiang (nord de la Chine). Ce dernier a été sauvé in extremis par le portail de son habitation alors que le félin tentait de lui sauter dessus.

Surveillance video shows the moment a wild Siberian tiger rammed into a large iron gate, sending a farmer running for his life in northern China.





Authorities warned locals to be on alert after the incident, with video of the farmer's narrow escape going viral on social media. pic.twitter.com/Wmun3bHg5Y

— ABC News (@ABC) November 20, 2024