Election de Donald Trump : l'ex-patronne de la fédération de catch Linda McMahon nommée ministre de l'Education

Ancienne présidente de la fédération de catch WWE, Linda McMahon, a été désignée par Donald Trump, ministre de l'Education. Un domaine dans lequel la femme politique n’a démontré qu’une maigre expérience.

«En tant que ministre de l'Education, Linda se battra sans relâche», a promis Donald Trump dans un communiqué. Son but ? Offrir plus de liberté d'enseignement à chaque Etat américain et «donner aux parents les moyens de prendre les meilleures décisions en matière d'éducation pour leur famille», a ajouté le 47e président américain.

Depuis sa victoire le 5 novembre, le chef d’Etat a multiplié les nominations parfois surprenantes - Robert F. Kennedy à la santé, Elon Musk et Vivek Ramaswamy à l'efficacité gouvernementale - puisant parmi les plus fidèles au sein de sa garde rapprochée. «Nous allons RENDRE L'EDUCATION AUX ETATS et Linda sera le fer de lance de cet effort», a également affirmé Donald Trump.

Ce sujet divise particulièrement les Etats américains entre ceux dirigés par les démocrates et ceux tenus par les plus conservateurs, ces derniers s'opposant farouchement aux questions liées aux droits des femmes, des minorités ou encore des communautés LGBT+. Cette institution, Donald Trump avait promis de la démanteler pour contrer ses opposants.

Donald Trump, «ami» de Linda McMahon

Femme d'affaires de 76 ans, Linda McMahon avait été entre 2017 et 2019 ministre chargée des petites entreprises lors du premier mandat du républicain. Pendant environ un an, elle exerce au Conseil d’éducation de l’État du Connecticut. Fidèle de Donald Trump, elle fait partie des co-dirigeantes, avec le milliardaire Howard Lutnick, de l'équipe de transition du pouvoir. Celui-ci a été nommé lundi secrétaire au Commerce.

Considérant le futur président comme «un ami», Linda McMahon est une donatrice importante du Parti républicain, apportant dès 2016 un soutien financier à la candidature de son chef de file, d'abord pour sa primaire puis dans la course à la Maison Blanche.

Elle est mariée à Vince McMahon, l'héritier de la WWE, un empire du catch fondé dans les années 1950. Linda McMahon en deviendra la présidente en 1993 et la directrice générale en 1997, avant de démissionner en 2009 pour se lancer en politique.

Son mari restera à la tête de l'entreprise jusqu'en janvier dernier, finalement poussé à la démission après le dépôt par une ancienne employée d'une plainte contre lui pour agressions sexuelles.