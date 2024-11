Royaume-Uni : un individu, suspecté d'avoir tué sa femme avant d'abandonner son corps dans un véhicule, activement recherché

Le corps d’une jeune femme de 24 ans, Harshita Brella, a été retrouvé dans le coffre d’une voiture à Ilford, dans l’est de Londres (Angleterre), le 14 novembre dernier. Soupçonné de l’avoir mortellement étranglée quatre jours plus tôt, son mari, Pankaj Lamba (23 ans), est toujours recherché par la police.

La police locale a mis les grands moyens pour faire cesser la cavale du principal suspect. Harshita Brella, une jeune femme de 24 ans, a été retrouvée morte dans le coffre d’une voiture située à Ilford, dans l’est de Londres (Angleterre), le 14 novembre dernier.

Detectives investigating the death of a woman from Corby have named the victim as 24-year-old Harshita Brella. A murder inquiry is underway and officers are appealing for anyone with information to contact police. Read more here: https://t.co/IDnA6U2PP7 pic.twitter.com/cR8QPdLs89

D’après les enquêteurs, qui se sont appuyés sur les résultats de l’autopsie pratiquée sur le corps, cette dernière aurait été tuée par strangulation quatre jours plus tôt.

La police locale a révélé que sa piste principale était que le mari de la victime, Pankaj Lamba (23 ans), aurait tué sa femme, avant de se rendre en voiture à Ilford et d’y laisser le corps de Harshita Brella, selon la BBC. Le suspect principal aurait ensuite fui le pays et demeure introuvable, malgré les recherches lancées par la police locale depuis plusieurs jours.

«J'exhorte toute personne qui aurait vu quelque chose de suspect ou qui aurait aperçu Pankaj Lamba à Corby, Ilford ou ailleurs dans les jours précédant la découverte du corps de Harshita, à contacter la police dès que possible. Toute information, aussi infime soit-elle, peut être pertinente pour l’enquête et nous aider à obtenir justice pour Harshita»

Une enquête sur la mort de Harshita Brella a été ouverte ce mercredi matin à Northampton. Depuis la découverte du corps de la victime, le 14 novembre dernier, la police du Northamptonshire a publié de nouvelles images de vidéosurveillance dans le cadre de son enquête.

Detectives investigating the murder of Harshita Brella, from Corby, are renewing their appeal for information and releasing new CCTV images of the suspect, as they continue their inquiries into the circumstances that led to her death. Read more here: https://t.co/bMFAY8nKo8 pic.twitter.com/ThkQCu1EtE

— Northants Police (@NorthantsPolice) November 19, 2024