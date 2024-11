Etats-Unis : le controversé Matt Gaetz renonce à devenir ministre de la Justice de Donald Trump

Le controversé et ultratrumpiste, Matt Gaetz, choisi par Donald Trump comme ministre de la Justice, a annoncé, ce jeudi, renoncer à ce poste.

Depuis sa victoire à l’élection présidentielle américaine le 5 novembre dernier, Donald Trump constitue son équipe gouvernementale. Certaines nominations ne sont pas passées inaperçues et ont même interpellé, comme le choix de Matt Gaetz en tant que ministre de la Justice.

Après une semaine de controverse, l’ancien élu républicain de Floride, qui a du mal à faire l'unanimité au sein de son propre camp, a annoncé, ce jeudi, renoncer à ce poste.

«Bien que la dynamique ait été forte, il est clair que la confirmation de ma nomination était injustement en train de devenir une diversion par rapport à la tâche cruciale de l'équipe de transition Trump/Vance», a-t-il écrit sur X, au lendemain de sa réunion avec des sénateurs.

I had excellent meetings with Senators yesterday. I appreciate their thoughtful feedback - and the incredible support of so many. While the momentum was strong, it is clear that my confirmation was unfairly becoming a distraction to the critical work of the Trump/Vance…

— Matt Gaetz (@mattgaetz) November 21, 2024