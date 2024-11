L'Islande connaît sa septième éruption volcanique de l'année

Pour la septième fois cette année, un volcan est entré en éruption en Islande, dans la péninsule de Reykjanes. Le phénomène a commencé dans la nuit de mercredi à jeudi.

Une longue fissure de 2,5 km est apparue dans la nuit de mercredi à jeudi sur la péninsule de Reykjanes, dans le sud-ouest de l'Islande. Entourée d'une épaisse fumée et projetant de la lave brûlante, elle est le résultat d'une éruption volcanique, la septième depuis décembre dernier.

D'après le Bureau météorologique islandais (IMO), le phénomène a commencé «à Sundhnúkagígar, près de Stóra Skógfell, à 23H14 GMT». Avec un débit «d'environ 1.200 à 1.300 mètres cubes par seconde», l'éruption est jugée «plus petite que la précédente», qui a eu lieu fin août.

«Les effusions sont plus basses et la lave ne s'écoule pas aussi vite», a précisé Benedikt Ófeigsson, spécialiste des mouvements de déformation de la croûte terrestre à l'Office météorologique d'Islande.

Aucune infrastructue n'est pour l'heure menacée, sachant que les coulées de lave ne vont pas en direction de la ville voisine de Grindavik. Les habitants de cette dernière avaient de toute façon déjà presque tous été évacués il y a un an, peu avant la première éruption volcanique dans la région.

Depuis, la quasi-totalité des maisons ont été vendues à l'Etat, au point que seule «une cinquantaine de maisons étaient occupées ces dernières nuits», d'après la protection civile. L'état d'urgence a malgré tout été déclenché dans la région, comme le veut l'usage lors d'une éruption près d'une zone habitée.

L'aéroport international de Keflavik, le plus grand d'Islande, se situe sur la péninsule de Reykjanes. Selon son opérateur, Isavia, le trafic aérien n'est toutefois pas affecté par le phénomène en cours.

Jusqu'en mars 2021, la région n'avait plus connu d'éruption depuis huit siècles. Mais, à l'époque, les volcanologues avaient prévenu que l'activité volcanique locale entrait dans une nouvelle ère.

Surnommée la «Terre de feu et de glace», l'Islande abrite 33 systèmes volcaniques actifs. Les séismes et éruptions y sont nombreux car le pays est situé sur la dorsale médio-atlantique, une faille dans le plancher océanique qui sépare les plaques tectoniques eurasienne et nord-américaine.