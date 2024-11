Algérie : l'ambassadeur français fleuri la tombe d'un des chefs du FLN et suscite la controverse

Le sénateur RN Stéphane Ravier a dénoncé la floraison de la tombe de Larbi Ben M’hidi, un ancien chef du FLN assassiné en 1957 par des militaires français, quelques jours après l'arrestation par Alger de l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal.

Une décision qui passe mal et un timing qui interroge. Le 19 novembre dernier, l'ambassadeur de France en Algérie, Stéphane Romatet, a fleuri la tombe de Larbi Ben M’hidi, un ancien dirigeant du FLN. Trois jours avant, Alger procédait à l'arrestation de l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal.

Le 1er novembre dernier, lors du 70e anniversaire de l'insurrection du 1er novembre 1954 qui a déclenché la guerre d'Algérie, le président de la République, a reconnu que Larbi Ben M'hidi a été «assassiné [en 1957] par des militaires français placés sous le commandement du général Aussaresses». «Comme le président de la République l'a déjà reconnu pour Maurice Audin et Ali Boumendjel, cette répression s'accompagna de la mise en place d'un système hors la société des droits de l'homme et du citoyen, rendu possible par le vote des "pouvoirs spéciaux" au Parlement», a fait savoir l'Élysée dans un communiqué.

«Pendant qu'EMMANUEL Macron fait fleurir la tombe d'un terroriste du FLN, le régime algérien prend en otage Boualem Sansal»

La floraison de la tombe de Larbi Ben M’hidi a fait réagir le sénateur Stéphane Ravier : «Pendant que Macron fait fleurir la tombe d'un terroriste du FLN, le régime algérien prend en otage Boualem Sansal, qui est un courageux combattant contre l'islamisme». De son côté, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Hafiz Chems-eddine, se félicite. «Bravo pour ce geste de reconnaissance hautement historique de l’assassinat du héros Chahid Larbi Ben M’hidi», a-t-il écrit sur X.

Les relations déjà très fraîches entre la France et l'Algérie se sont encore plus tendues depuis la mystérieuse disparition de l'écrivain à son arrivée à l’aéroport d’Alger samedi 16 novembre. D'après les informations du Monde, Boualem Sansal aurait été interpellé par des membres de la direction générale de la sécurité intérieure algérienne et devrait être présenté à la justice algérienne.

Son arrestation pourrait être liée à ses récentes déclarations. «Quand la France a colonisé l’Algérie, toute la partie ouest de l’Algérie faisait partie du Maroc : Tlemcem, Oran et même jusqu’à Mascara. Toute cette région faisait partie du royaume», a affirmé l'intellectuel sur le média Frontières.

De nombreuses personnalités s'inquiètent de cette disparition, y compris Emmanuel Macron.