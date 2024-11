Belgique : le fils d’une ancienne ministre de la Justice condamné à 4 ans de prison pour tentative de cambriolage

Sami G., le fils de l'ancienne ministre de la Justice de Belgique, Laurette Onkelinx, a été reconnu coupable, ce jeudi 21 novembre, dans l'affaire de cambriolage avec effraction survenue à Roosdaal en novembre 2021. Il écope d’une peine de quatre ans de prison.

Quatre ans de prison. C’est la peine retenue contre Sami G., le fils de Laurette Onckelinx, ancienne ministre de la Justice de Belgique. Le verdict a été prononcé, jeudi 21 novembre, dans le cadre de l’affaire de cambriolage avec effraction, commise en 2021 à Roosdaal en Belgique.

une dette à l'origine du cambriolage

L'infraction remonte au 4 novembre 2021. Ce jour-là, Sami G. était accompagné d’Armany M. Déguisés en facteurs, et armés d’un pied-de-biche, ils s'étaient rendus au domicile d’un dealer, nommé Enzo, également ex-compagnon du troisième membre du trio, Maïra C. À ce moment-là, le dealer en question aurait une dette de 1.300 euros envers la copine de l’époque de Sami G. Le duo de cambrioleurs avaient donc l’intention de récupérer de l’argent.

Mais Enzo n’était pas présent dans l’habitation. C’est donc sa compagne qui leur a ouvert la porte. Armé d’un pied de biche, Sami, son complice et la femme ont échangé des coups. Les deux hommes sont finalement repartis avec des sacs remplis d’objets de luxe. Ils espéraient récupérer environ 150.000 euros dans le cambriolage.

Entendus ce jeudi 21 novembre par le tribunal correctionnel de Bruxelles, Sami G. et Armany M. ont écopé d’une peine de quatre ans de prison, dont deux ferme, et Maïra C. d’une peine de travail.