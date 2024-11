Couronnement du roi Charles III : cette somme faramineuse qu'a payé le contribuable britannique

60,5 millions d'euros ont été déboursés pour le couronnement et 26 millions de plus afin d'assurer la sécurité de l'événement. Une somme jugée «démentielle» pour les opposants à la monarchie qui proposent de faire des économies en instaurant une république.

Les Britanniques ont déboursé la somme de 86,5 millions d'euros pour le couronnement de Charles III. Pour rappel, le roi avait été couronné à l'abbaye de Westminster en mai 2023 et un concert avait été donné au château de Windsor le lendemain de l'événement. Les autorités britanniques ont dévoilé jeudi 21 novembre tous les chiffres concernant ce moment. Dans le détail, 60,5 millions d'euros ont été déboursés par le ministère de la Culture, des Médias et des Sports. La sécurisation de l'événement, géré par le ministère de l'Intérieur, a coûté quant à lui 26 millions d'euros.

41 % des 18-25 ans souhaitent l'abolition de la monarchie

Cette révélation a ravivé les critiques des anti-monarchie. «C'était une extravagance dont nous n'avions tout simplement pas besoin. C'était complètement inutile et un gaspillage d'argent au milieu d'une crise du coût de la vie dans un pays qui fait face à une énorme pauvreté infantile», explique Graham Smith, président de l'association Republic, auprès du Guardian. Ce mouvement souhaite l'abolition de la monarchie britannique pour la remplacer par une république. Selon eux, dépenser 86,5 millions d'euros pour une cérémonie est «obscène» lorsque «les enfants n’ont pas les moyens de payer leurs repas à l’école».

D'après un sondage YouGov paru en 2022, les jeunes Anglais se montrent plutôt hostiles à la monarchie : 41 % des 18-25 ans préféreraient un chef d'État à la place d'un roi. Dans l'ensemble de la population, cette opposition est très inférieure avec seulement 27 % d'entre eux qui se disent favorables à la mise en place d'une république.

C'est un couronnement qui a été «apprécié par des millions de personnes, au Royaume-Uni et à travers le monde», rappelle le ministère et que c'est un moment qui a «offert une opportunité unique de célébrer et renforcer notre identité nationale».