États-Unis : le Texas offre à Donald Trump des terres pour construire un centre d'expulsion

La Commissaire à l’aménagement du territoire du Texas, Dawn Buckingham, a annoncé mettre à disposition un ancien ranch racheté par l'État afin d'y construire un centre de détention pour clandestins.

Le Texas soutient concrètement le plan de Donald Trump contre l'immigration. Pour aider le président fraîchement élu, l'Etat conservateur a annoncé mettre à disposition 570 ha de terres publiques à la frontière sud des États-Unis pour faciliter «à mettre en œuvre ses plans d’expulsion». Cette annonce a été faite jeudi 21 novembre par la Commissaire à l’aménagement du territoire du Texas, Dawn Buckingham, rapporte Fox News.

«Ce qui m'importe, c'est que nous ayons des communautés sûres, et il ne fait aucun doute que nous perdons trop de nos enfants à cause de ces criminels violents qui traversent la frontière», a déclaré Dawn Buckingham. «Je suis à 100% d'accord avec l'engagement de l'administration Trump de faire sortir ces criminels de notre pays, et nous sommes plus qu'heureux d'offrir nos ressources pour faciliter les expulsions de ces criminels violents», a-t-elle ajouté.

Un ancien ranch transformé en centre de détention

Ce terrain est un ranch racheté par l'État en octobre dernier, situé dans le comté de Starr, le long du Rio Grande à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. «Il s'agit essentiellement de terres agricoles, donc c'est plat, c'est facile à construire. Nous pourrions très facilement y installer un centre de détention en attendant le renvoi de ces criminels de notre pays», détaille la Commissaire à l’aménagement auprès de la chaîne de télévision américaine.

Pendant la course à la Maison-Blanche, Donald Trump n'a cessé de marteler son plan pour envoyer les immigrés clandestins dans leurs pays d'origine. «Cette élection a été un référendum retentissant sur le fait que les Américains veulent des communautés sûres. Nous voulons que les gens immigrent légalement et uniquement légalement et que les politiques de l'administration au cours des quatre dernières années ont laissé tomber tous les citoyens américains», conclut Dawn Buckingham.