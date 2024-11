Mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou : «Il n'y a aucune équivalence possible entre le Hamas, un groupe terroriste, et Israël, un état démocratique», réagit le Quai d'Orsay

Alors qu'un mandat d'arrêt a été émis par la Cour pénale internationale (CPI) contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le Quai d'Orsay a indiqué ce vendredi «prendre acte» de la juridiction. Toutefois, le document rappelle «qu'il n'y a aucune équivalence possible entre le Hamas, un groupe terroriste, et Israël, un état démocratique».

La France «prend acte» des mandats d'arrêt émis jeudi par la Cour pénale internationale (CPI) contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, son ex-ministre de la Défense Yoav Gallant et le chef de la branche armée du Hamas Mohammed Deif, a déclaré ce vendredi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

Alors que Paris a rappelé ce vendredi son «attachement au travail indépendant de la Cour», la diplomatie française a tenu à souligner qu’il n’existait «aucune équivalence possible entre le Hamas, un groupe terroriste, et Israël, un état démocratique».

La France a également «condamné et continue de condamner dans les termes les plus forts les attaques terroristes antisémites commises le 7-Octobre par le Hamas et d'autres groupes terroristes».

L’indignation en Israël

Ces mandats d'arrêt pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité ont suscité l'indignation en Israël et provoqué une vague de réactions contrastées en Europe. Le président américain, Joe Biden, lui, a dénoncé une décision «scandaleuse».

S'agissant de la situation à Gaza, la France «a toujours et depuis le début du conflit demandé le strict respect du droit international humanitaire et la protection des civils» et «condamné ses violations», a rappelé le porte-parole de la diplomatie française, Christophe Lemoine dans un communiqué.

Invité sur Sud Radio ce vendredi, le député de La Droite républicaine Philippe Juvin a considéré que les institutions internationales brillaient par leur anti-israélisme primaire».

.@philippejuvin : "La décision de la CPI n'est pas juridique, elle est politique. Les institutions internationales brillent par leur anti-israélisme primaire. Il ne faut pas arrêter Netanyahou s'il venait en France !" pic.twitter.com/Mdj8UsQMJ0 — Sud Radio (@SudRadio) November 22, 2024

A gauche, au contraire, cette décision a suscité une toute autre réaction. «La décision de la CPI contre Netanyahou et Gallant est la conséquence incontestable de leur stratégie d'annihilation, toujours à l'œuvre», a estimé sur X la cheffe des Ecologistes Marine Tondelier.