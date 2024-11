Mandat d’arrêt de la CPI contre Benjamin Netanyahou : «Les institutions internationales brillent par leur anti-israélisme primaire», dénonce Philippe Juvin

Le député LR Philippe Juvin a réagi ce vendredi 22 novembre à l’émission d’un mandat d’arrêt par la Cour pénale internationale (CPI) à l’encontre de Benjamin Netanyahou. Pour l’homme politique, la France ne devrait pas arrêter le Premier ministre israélien s’il venait sur son territoire car «cette décision n’est pas juridique mais politique».

Invité de Sud Radio ce vendredi 22 novembre, le député (LR) Philippe Juvin s’est montré hostile à la décision de la Cour pénale internationale (CPI) d’émettre un mandat d’arrêt international pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre à l’encontre de Benjamin Netanyahou.

.@philippejuvin : "La décision de la CPI n'est pas juridique, elle est politique. Les institutions internationales brillent par leur anti-israélisme primaire. Il ne faut pas arrêter Netanyahou s'il venait en France !" pic.twitter.com/Mdj8UsQMJ0 — Sud Radio (@SudRadio) November 22, 2024

Médecin de formation, Philippe Juvin a tenu a rappelé qu’il «a exercé dans des pays en guerre». «Donc, je sais ce que sont les bombardements et ce qui arrivent à Gaza est épouvantable», a-t-il déclaré estimant, «toutefois la décision de la CPI, c’est une décision qui n’est pas juridique mais politique. Les institutions internationales brillent par leur anti-israélisme primaire».

«Le Comité des droits de l’Homme de l’ONU où siègent les grandes démocraties comme la Chine ou le Soudan, la moitié de ses condamnations concernent Israël», a dénoncé l’élu français. Pour Philippe Juvin, «on voit bien que par cette décision, on confond les bourreaux et les victimes, on confond l’agresseur et l’agressé. C’est Israël qui a été agressé et Israël a le droit de se défendre».

Ainsi, Philippe Juvin est catégorique. Selon lui, la France ne doit pas arrêter Benjamin Netanyahou s’il se rend sur le territoire Français, comme le demande la CPI aux États qui reconnaissent son autorité.

«Qui ne voit pas la dérive très inquiétante des institutions internationales qui font de la lutte contre Israël un point commun de tous ces gens qui au fond n'exercent pas la démocratie dans leur propre pays mais qui exigent d’Israël des garanties qu’ils ne donnent pas eux-mêmes à leurs propres citoyens», a interrogé Philippe Juvin concluant sur le sujet.