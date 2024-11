Voici la liste des 44 monarchies existantes dans le monde

Dans le monde, 44 États sont dirigés par des monarques. Qu’elles soient héréditaires ou électives, ces monarchies gouvernent des millions de personnes à travers les cinq continents. Nous vous proposons de toutes les découvrir.

Rois, sultans, émirs... Ils dirigent la vie de millions de personnes sur les cinq continents. À travers le monde, 44 États sont encore aujourd’hui gouvernés par des monarques.

Europe

L’Europe compte pas moins de 12 monarchies, présentes sur tout le continent. Les plus connues sont sans conteste celles du Royaume-Uni, dirigée par le roi Charles III depuis son couronnement le 6 mai 2023, mais aussi la Belgique et son roi Philippe, à la tête du pays depuis l’abdication de son père le 3 juillet 2013. Plus au nord, on retrouve le roi Harald V en Norvège, qui a accédé au trône en 1991, et la Suède, dirigée par le monarque Charles XVI Gustave depuis le 15 septembre 1973, soit plus de 51 ans. Il est d’ailleurs devenu, en 2024, le souverain régnant depuis le plus longtemps en Europe.

Si la plupart des monarchies en Europe sont héréditaires, deux sont en revanche électives : la principauté d’Andorre, et ses deux co-princes Emmanuel Macron et Monseigneur Joan-Enric Vives i Sicília, archevêque-évêque d’Urgell, mais aussi le Vatican, dont le statut de monarchie absolue est dirigé actuellement par le pape François.

Les monarchies héréditaires sont en grande majorité à primogéniture cognatique, ce qui signifie que l’enfant né en premier sera héritier et accèdera au trône. Exception faite pour trois États : l’Espagne, Monaco et le Liechtenstein. L’Espagne du roi Philippe et Monaco, dirigé par le prince Albert II, sont des monarchies à primogéniture cognatique de préférence masculine. À rang égal, un homme sera préféré pour le titre. Au Liechtenstein, c’est une primogéniture agnatique qui est en place. Seul l'aîné homme est en mesure d'hériter du trône, sur lequel est assis le prince souverain Hans-Adams II, il est âgé de 79 ans.

Les trois dernières monarchies d’Europe sont le Danemark, dirigé par le roi Frédéric X depuis le 14 janvier 2024, le Luxembourg et son grand-duc Henri, qui a accédé au trône le 7 octobre 2000 après l’abdication de son père, et les Pays-Bas avec leur roi Willem-Alexander, au pouvoir depuis le 30 avril 2013.

Amérique

Le continent américain compte neuf États monarchiques : Antigua-et-Barbuda, les Bahamas, Grenade, Saint-Christophe-et-Niévès, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Belize, le Canada, la Jamaïque et Sainte-Lucie. Leur point commun ? Bien que toutes les décisions gouvernementales soient prises par un Premier ministre, le chef de l’état est le roi Charles III.

Afrique

En Afrique, seuls trois pays sont dirigés par des monarques, le plus petit nombre à travers le monde. Le royaume d'Eswatini, bordé par l’Afrique du Sud et le Mozambique, est dirigé par le roi Mswati III depuis le 25 avril 1986. Il s’agit d’une monarchie élective. En effet, en Eswatini, la famille royale désigne une des épouses du roi en activité pour devenir la Grande Épouse, la «reine mère». Le fils de cette dernière devient automatiquement, à la mort du roi, le monarque suivant.

Un peu plus au sud, le Lesotho, enclavé en Afrique du Sud, est une monarchie héréditaire à primogéniture cognatique de préférence masculine. Elle est dirigée par le roi Letsie III depuis le 12 novembre 1990, d’abord de façon temporaire à la suite de l’exil de son père Moshoeshoe II, puis définitivement depuis le 7 février 1996, après la mort de ce dernier dans un accident de voiture.

Dernière monarchie du continent africain : le royaume du Maroc. Cette monarchie héréditaire à primogéniture agnatique est dirigée par le roi Mohammed VI depuis le 23 juillet 1999. Il est le 23e monarque de la dynastie alaouite, et le troisième à porter le titre de roi du Maroc.

Asie

L’Asie compte 13 monarchies, le plus grand nombre dans le monde. Parmi elles, cinq sont électives, bien que possédant d’autres critères : l’Arabie saoudite, dirigée par le roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud depuis le 23 janvier 2015, le Cambodge et son roi Norodom Sihamoni, au pouvoir depuis le 14 octobre 2004 après l’abdication de son père, les Émirats arabes unis et l’émir d’Abu Dhabi Mohammed ben Zayed Al Nahyane, le Koweït, dirigé par l’émir Mechaal al-Ahmad al-Jaber al-Sabah et la Malaisie, pays du roi Ibrahim Ismail de Johor. Le roi d’Arabie saoudite est désigné du vivant du roi en exercice et confirmé par le conseil de famille. Au Cambodge, le monarque est sélectionné parmi les membres de la famille royale par le Conseil du trône. Aux Émirats arabes unis, il est élu par les émirs du Conseil suprême. L’émir du Koweït est approuvé par la majorité de l’Assemblée. Enfin, en Malaisie, le roi est élu pour cinq ans par les sultans des États de Malaisie.

Six monarchies sont à primogéniture agnatique : Bahreïn, Brunei, le Japon, la Jordanie, Oman et le Qatar, respectivement dirigées par le roi Hamad II depuis 2002, le sultan Hassanal Bolkiah depuis 1967, l’empereur Naruhito depuis 2019, le roi Abdallah II depuis 1999, le sultan Haïtham ben Tariq depuis 2020, et l’émir Tamim ben Hamad Al Thani depuis 2013.

Les deux dernières monarchies d’Asie sont le Bhoutan, dirigé par le roi Jigme Khesar Wangchuck depuis le 14 décembre 2006, et la Thaïlande et le roi Rama X, qui a accédé au trône le 1er décembre 2016.

Océanie

L’Océanie compte sept États dirigés par des monarques. L’Australie, les Îles Salomon, la Nouvelle-Zélande, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les Tuvalu sont, comme les États monarchiques américains, dirigés par le roi Charles III. Tupou VI est le roi du royaume des Tonga depuis le 18 mars 2012. Quant aux Samoa, ils sont gouvernés par le prince Va’aletoa Sualauvili II depuis le 21 juillet 2017.