États-Unis : qui est Scott Bessent, nommé au poste-clé de secrétaire au Trésor pour «lancer un nouvel âge d'or» pour le pays ?

Élu président des États-Unis, Donald Trump continue de nommer les membres de son gouvernement et vient d'attribuer le Trésor américain à Scott Bessent, un soutien de longue date.

Donald Trump a fait son choix : Scott Bessent, 62 ans, est son nouveau secrétaire au Trésor. Nommé vendredi 22 novembre, le fondateur de la société d'investissement Key Square Groupe accède à un poste-clé, mêlant mise en oeuvre du programme économique du président élu et maîtrise de la dette publique.

Dans un communiqué, Donald Trump s'est félicité de son choix, assurant que Scott Bessent l'aidera à «lancer un nouvel âge d'or pour les États-Unis, en solidifiant notre rôle de première économie mondiale, centre d'innovation et de création d'entreprises, destination des capitaux, tout en s'assurant que le dollar reste, sans conteste, la monnaie de réserve du monde».

Diplômé de Yale

Originaire de la Caroline du Sud et diplômé de la prestigieuse université de Yale, Scott Bessent a passé une importante partie de sa carrière auprès du financier démocrate George Soros. D'après Forbes, il a oeuvré comme directeur des investissements pour Soros Fund Management entre 1991 et 2000 puis de 2011 à 2015.

Il a par la suite lancé son propre fonds d'investissement : Key Square Group. Récemment, Donald Trump l'a décrit comme «l'un des plus grands analystes de Wall Street».

Un ami de la famille

Ami du frère défunt de Donald Trump, Scott Bessent connaît la famille Trump depuis 30 ans. Il a investi 3 millions de dollars dans la campagne du républicain et a assuré qu'il était «l'un des rares» à le soutenir à Wall Street.

Auprès de Forbes, le nouveau secrétaire au Trésor avait qualifié le président élu de «très sophistiqué en matière de politique économique» en comparaison à Kamala Harris, qu'il décrivait comme une «analphabète économique».

Si sa nomination est approuvée par le Sénat, Scott Bessent deviendra le premier ministre ouvertement gay d'un gouvernement républicain. Il est marié et père de deux enfants avec son époux.

«Déréglementation et réforme fiscale»

En tant que secrétaire au Trésor, Scott Bessent aura un rôle de conseil, de gestion du budget fédéral et de supervision de la politique économique. Le 10 novembre dernier, soit quatre jours seulement après l'élection de Donald Trump et avant même sa nomination, le nouveau secrétaire au Trésor avait déjà annoncé ses priorités économiques pour la nouvelle administration dans les colonnes du Wall Street Journal.

Selon lui, «déréglementation et réforme fiscale» seront les sujets «essentiels pour relancer le moteur de la croissance américaine, réduire les pressions inflationnistes et réduire le fardeau de la dette». L'une de ses priorités est de prolonger les baisses d'impôts réalisées durant le premier mandat de Donald Trump, «se débarrasser de ces politiques vertes qui ont échoué» et «ajuster le déficit budgétaire».

Il est également l'architecte d'un plan destiné à affaiblir l'indépendance de la banque centrale américaine, la Réserve fédérale ou Fed, comme le veut Donald Trump. Celle-ci relève et abaisse les taux d'intérêt au gré des évolutions de l'économie américaine, pour assurer la stabilité des prix et le plein emploi. Elle tient fermement à son indépendance de l'exécutif, mais le républicain estime qu'il devrait avoir «son mot à dire» dans les décisions de l'institution.

Puisque le président nomme lui-même les gouverneurs de la Fed, Scott Bessent a lui-même mis sur la table l'hypothèse d'un «président fantôme», dont la présence viserait à ce que le véritable président de l'institution n'ait plus aucune influence. Ce dernier, Jérôme Powell, a assuré qu'il ne quitterait pas son poste avant la fin de son mandat, prévue en mai 2026.