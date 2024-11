États-Unis : près de 200 cadavres découverts dans un funérarium, les propriétaires condamnés à 20 ans de prison

Ce vendredi, un couple d'Américains a plaidé coupable de maltraitance sur cadavres, après avoir conservé à température ambiante 191 corps destinés à être incinérés. Ils devraient passer 20 ans en prison.

Une histoire qui a suscité le dégoût dans l'ouest américain. Ce vendredi 22 novembre, Jon et Carie Hallford, propriétaires d'un funérarium près de Colorado Spring (États-Unis), ont plaidé coupable de maltraitance sur cadavres, après avoir conservé les dépouilles de 191 personnes censées être incinérées.

Les corps étaient mal entreprosés, notamment dans un frigo «hors d'usage». C'est le voisinage, qui il y a un an, avait permis la découverte des cadavres en se plaignant d'une forte odeur de putréfaction. Selon AP, l'atmosphère si âcre que les forces de l'ordre ont dû s'équiper pour pénétrer à l'intérieur du bâtiment.

«des rats et des asticots lui mangeaient le visage»

«Les corps gisaient sur le sol, empilés sur des étagères, abandonnés sur des brancards, empilés les uns sur les autres ou simplement empilés dans des pièces», a déclaré la procureure Rachael Powell, précisant que les familles des victimes se déclaraient «profondément et éternellement indignées» par la situation.

L'agence de presse américaine a notamment relayé le témoignage de Crystina Page, dont le fils, David, était décédé en 2019. Sa dépouille était ainsi à l'air libre jusqu'à l'an dernier : «Il est resté étendu dans le coin d'un réfrigérateur hors d'usage, sorti de son sac mortuaire, avec des rats et des asticots qui lui mangeaient le visage. Maintenant, chaque fois que je pense à mon fils, je dois penser à Jon et Carie, et cela ne disparaîtra jamais de mon esprit».

Pendant des années, les époux Hallford ont donné du béton séché au lieu des cendres des défunts aux familles. De même, le couple a fraudé près de 900.000 dollars d'aides d'État pendant la pandémie du Covid-19, avant de les dépenser en voyages, voitures de luxe, séjours à Las Vegas et en Floride, ainsi que des cryptomonnaies.

Ce vendredi, au tribunal, les deux ont plaidé coupable pour négocier leur peine et éviter un jugement en procès. Si le juge accepte cet accord, Jon devrait être condamné à 20 ans de prison, tandis que Carie écoperait d'une peine allant de 15 à 20 ans d'emprisonnement. «Je savais à quel point la situation tournait mal, mais j'ai choisi de ne rien faire», a témoigné cette dernière devant le juge.

Cette affaire avait entraîné une réforme dans le Colorado pour renforcer les contrôles et les conditions de conservation des dépouilles dans l'État, qui était considéré comme l'un des plus souples du pays en la matière. En effet, aucune inspection n'était jusque-là exigée, ni même de certificats pour les chefs d'entreprise.