Guerre au Proche-Orient : le Hezbollah a-t-il vraiment réussi à «cloner» un missile israélien pour l'utiliser contre l’État hébreu ?

L'aile paramilitaire du Hezbollah, basé au Liban, aurait récupéré un missile Spike israélien lors de la guerre du Liban en 2006 et aurait réussi à «cloner» ce missile et le reproduire en série, d'après le New York Times.

Dans un contexte de guerre au Proche-Orient, le Hezbollah aurait réussi à «cloner» un missile de pointe israélien. Plus précisément, le New York Times, qui a interrogé des responsables de la défense israéliens et occidentaux, ainsi que des experts en armement, a rapporté que l’Iran avait réussi à reproduire ce missile antichar israélien.

Par la suite, l’Iran aurait fourni ces clones, produits en série, au Hezbollah. La milice armée utiliserait actuellement ces armes Spike contre Israël. Ce système original appelé Spike comprend un lanceur et plusieurs missiles, et aurait été abandonné pendant la guerre du Liban en 2006.

Afin de «cloner» cette technologie, l’Iran aurait utilisé la rétro-ingénierie afin de reproduire les missiles. Cette technique consiste à démonter le système afin de l’analyser et le reproduire. L’Iran a d'ailleurs déjà reproduit des drones et missiles américains, a rappelé le New York Times. Un point qui va dans le sens d'un «clonage» possible de missile israélien, même si une authentique confirmation semble peu envisageable.

Reste que plusieurs de ces répliques de missiles ont été trouvées par l’armée israélienne lors de son opération militaire lancée au Liban il y a quelques mois. Cette réplique, baptisée Almas, est bien plus performante technologiquement que les autres missiles du Hezbollah.

Par ailleurs, les services de renseignements israéliens ont assuré que ces répliques sont utilisées depuis bien avant les récents événements au Proche-Orient. Elles ont été repérées lors de la guerre civile de Syrie, en 2011.