Avec 348 milliards de dollars, Elon Musk devient l'homme le plus riche de l'Histoire

D'après l'indice de richesse de Bloomberg, Elon Musk est devenu la personnalité la plus riche de l'Histoire avec un patrimoine s'élevant à 348 milliards de dollars (333 milliards d'euros).

Toujours plus haut. Déjà détenteur du record de l'homme le plus riche du monde trois ans auparavant avec un patrimoine s'élevant à l'époque à 338 milliards de dollars (323 milliards d'euros), Elon Musk inscrit encore un peu plus son nom dans l'Histoire.

Le natif de Pretoria, en Afrique du Sud, arrive en effet de nouveau en tête d'un classement Bloomberg, publié ce dimanche 24 novembre, et qui répertorie les 500 plus importantes fortunes mondiales, avec un capital de 348 milliards de dollars (333 milliards d'euros) actuellement en sa possession.

En seulement une année, le PDG de SpaceX a engrangé près de 130 milliards de dollars (124 milliards d'euros). Et son récent soutien à Donald Trump y serait pour beaucoup. En effet, selon le magazine économique américain Forbes, seulement quelques heures après l'officialisation de la victoire du Républicain à la présidentielle, les hausses des actions de sa société lui auraient rapporté 15 milliards de dollars supplémentaires (environ 14,3 milliards d'euros).

Un investissement personnel, donc, mais aussi financier puisque le milliardaire sud-africain, tout juste nommé à la tête d'un ministère de «l'efficacité gouvernementale», a injecté plus de 100 millions de dollars (environ 96 millions d'euros) dans la campagne de celui qui s'apprête à honorer un second mandat au sein de la Maison-Blanche.

Loin devant ses concurrents

Elon Musk devance désormais de loin trois figures mondiales de la tech. Le fondateur du géant Amazon Jeff Bezos, avec 219 milliards de dollars à son actif (environ 210 milliards d'euros), le cofondateur de la société Oracle Larry Elison avec 206 milliards de dollars (197 milliards d'euros) en sa possession, ainsi que le PDG de Meta Mark Zuckerberg et ses 198 milliards de dollars (189 milliards d'euros).

Un Français se classe en 5e position, le président-directeur général Bernard Arnault du groupe de luxe LVMH et son capital de 163 milliards de dollars (environ 156 milliards d'euros).