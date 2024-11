Etats-Unis : pourquoi Joe Biden va-t-il gracier une dinde ce lundi ?

Alors que les Américains vont célébrer jeudi la traditionnelle fête de Thanksgiving, deux volailles seront graciées par Joe Biden ce lundi. Mais pourquoi ?

Il ne fait pas bon d'être une dinde à l'heure de Thanksgiving. P endant cette célébration, qui a lieu le quatrième jeudi de novembre (soit ce 28 novembre cette année), quelque 46 millions de volatiles sont consommés. Mais deux d'entre eux vont échapper à la sentence.

En effet, le chef d'État américain en poste, Joe Biden, va utiliser ses prérogatives présidentielles pour gracier deux dindes, ce lundi. Une tradition ancrée, puisque, par exemple, en 2022, le président sortant des États-Unis avait accordé sa «grâce» annuelle à deux de ces oiseaux «chanceux». «Chocolate» et «Chip» avaient ainsi eu la possibilité de rencontrer Joe Biden et d'échapper à l'enfer des fourneaux.

Today, based on their temperament and commitment to be productive members of society, I hereby pardon this year’s National Thanksgiving Turkey – Chocolate.





And should he be unable to uphold his duties I also hereby pardon his alternate, Chip. pic.twitter.com/LpXaK0OgZz

— President Biden (@POTUS) November 21, 2022