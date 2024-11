«L'extrême droite est de loin la grande gagnante» : à la surprise générale, Calin Georgescu, candidat prorusse, remporte le premier tour de la présidentielle roumaine

Calin Georgescu, candidat prorusse, a créé la surprise en remportant le premier tour de la présidentielle roumaine. «L'extrême droite est de loin la grande gagnante de cette élection», a commenté le politologue Cristian Pirvulescu.

Une surprise de taille. Dimanche 24 novembre, se tenait le premier tour de l'élection présidentielle en Roumanie. En ce lundi matin, et après précisément 98,66% des dépouillements, le pays a vu un candidat d'extrême droite se hisser en tête des suffrages, en la personne de Calin Georgescu.

L'homme politique prorusse âgé de 62 ans a recueilli 22,59% des voix, quand dans le même temps, son grand rival, l'actuel Premier ministre pro-européen Marcel Ciolacu, n'a lui pas atteint la barre des 20% (19,55%). C'est Elena Lasconi, maire centre droit d'une petite ville du pays qui ferme le podium (18,84%).

Si Calin Georgescu et Marcel Ciolacu sont de nouveau appelés à s'affronter pour un second tour qui se tiendra le 8 décembre prochain, ce résultat est le symbole d'une victoire de taille et d'une montée de l'extrême droite roumaine. En atteste la 4e place de George Simion du parti AUR (Alliance pour l'unité des Roumains) avec 13,94% des suffrages, bien que ce dernier partait avec une meilleure cote de popularité que le vainqueur du soir.

«L'extrême droite est de loin la grande gagnante de cette élection», avec plus de 35% des suffrages, a commenté le politologue Cristian Pirvulescu.

Une victoire sur fond de campagne TikTok anti-Ukraine

Selon différents experts, l'extrême droite a profité d'un climat social et géopolitique particulièrement tendu au sein de cet Etat membre de l'Union Européenne et de l'Otan, situé aux portes de l'Ukraine. Le pays du Sud-Est de l'Europe partage même une frontière de 650 kilomètres de long avec son voisin.

Calin Georgescu a su séduire un nouvel éléctorat notamment par le biais d'une campagne sur le réseau social TikTok, centrée sur la nécessité de stopper l'aide à l'Ukraine. «Ce soir, le peuple roumain a crié pour la paix. Et il a crié très fort, extrêmement fort», a-t-il déclaré après son succès.