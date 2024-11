Lituanie : un avion cargo de DHL s'écrase près de l'aéroport de Vilnius, au moins un mort

Dans la nuit du dimanche 24 au lundi 25 novembre, un avion cargo de l'entreprise DHL, parti de Leipzig en Allemagne, s'est écrasé à proximité de l'aéroport de Vilnius, capitale de la Lituanie. Une personne est décedée selon l'agence de presse Reuters.

Un crash aérien pour le moment mystérieux. Aux alentours de 5h30 ce matin près de l'aéroport de Vilnius, en Lituanie, un avion cargo de la société DHL s'est écrasé.

Selon l'agence de presse Reuters, une personne a perdu la vie tandis que deux autres ont été blessées.

A DHL cargo plane flying from Leipzig, Germany, to Vilnius Airport crashed in Liepkalnis at around 5:30 a.m. City services are currently on-site, along with a fire truck and a command team from Vilnius Airport. Airport operations are not disrupted at this time. — Lithuanian Airports (@LTairports) November 25, 2024

Sur le réseau social X (anciennement Twitter), les équipes de communication de l'aéroport ont précisé que l'avion avait décollé dans la nuit de la ville de Leipzig, en Allemagne.

Boeing 737 has crashed in Vinicius, Lithuania outside the airport after flying from Leipzig, Germany. The plane belonged to DHL. It crashed into a two story building and caught fire. One of the pilots is reported passed, the rest are uninjured. The cause is being investigated. pic.twitter.com/2vZNQ1kJfh — SputnikSpreader (@VasBroughtToX) November 25, 2024

«Les services municipaux sont actuellement sur place, ainsi qu'un camion de pompiers et une équipe de commandement de l'aéroport de Vilnius», informent-ils.

Renatas Pozela, chef du service de pompiers et de secours, a indiqué que c'est l'un des quatre membres de l'équipage qui a été retrouvé mort.

Si les circonstances de ce drame restent, pour l'heure, à éclaircir, «les opérations aéroportuaires ne sont pas perturbées pour le moment».

Des faits qui se produisent quelques semaines après une autre affaire pour le moins mystérieuse. Vilnius avait annoncé l'arrestation d'un nombre non précisé de personnes soupçonnées d'avoir envoyé par avion, depuis la Lituanie vers d'autres pays occidentaux, des colis incendiaires. Et ce dans le cadre d'une opération attribuée à Moscou et mêlant déjà le groupe logisitique DHL.