Meurtre d’un rabbin aux Émirats arabes unis : Washington condamne un «horrible crime»

Les Etats-Unis ont condamné le meurtre du rabbin israélo-moldave Tzvi Kogan aux Émirats arabes unis. Il s'agit d'un «horrible crime», a déploré la Maison Blanche.

Au lendemain de la découverte du corps de Tzvi Kogan, un rabbin israélo-moldave, aux Emirats, les Etats-Unis ont condamné cet acte barbare.

«Il s'agit d'un horrible crime contre tous ceux qui défendent la paix, la tolérance et la coexistence. C'était aussi une attaque contre les Emirats arabes unis et leur rejet de l'extrémisme violent», a écrit dans un communiqué le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, Sean Savett.

Le ministère de l’Intérieur émirati a annoncé avoir arrêté trois personnes en lien avec ce meurtre, sans donner plus de détails sur les profils et les motivations de ces derniers.

Une responsable du ministère israélien des Affaires étrangères a dit espérer que la dépouille serait rapatriée lundi en vue d'être enterrée en Israël.

Israël dénonce un «acte odieux»

Avant même l'annonce de ces arrestations, le gouvernement israélien a fustigé «un acte odieux de terrorisme antisémite». «Israël utilisera tous les moyens à sa disposition pour garantir que justice soit rendue et que les responsables de sa mort répondent de leurs actes», a-t-il assuré dans un communiqué.

Dans une vidéo diffusée par ses services lors d'un conseil des ministres, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a aussi dénoncé un «attentat terroriste antisémite abject» et promis que son pays «utilisera tous les moyens et s'occupera des meurtriers de Tzvi Kogan et de ceux qui les ont envoyés».