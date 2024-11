Présidentielle en Roumanie : qui est Calin Georgescu, le candidat prorusse qualifié pour le second tour ?

Ce dimanche 24 novembre a eu lieu le premier tour de l'élection présidentielle roumaine. A l'issue de celui-ci, le candidat prorusse Calin Georgescu est arrivé en tête avec 22,94% des suffrages, selon les dernières estimations. Un résultat quelque peu inattendu pour l'homme politique de 62 ans.

Une victoire historique qui en appelle une autre ? Ce dimanche, le candidat à la présidentielle en Roumanie Calin Georgescu a frappé un grand coup en s'imposant lors du premier tour de l'élection avec 22,94% des suffrages. Une première dans un pays qui semblait faire front face à la montée de l'extrême droite, contrairement à certains de ses voisins.

A 62 ans Calin Georgescu est donc devenue la figure majeure de l'opposition en Roumanie. En 2011, le nom du natif de Bucarest, qui a suivi dans sa jeunesse un cursus sur les bancs de l'université des sciences agronomiques et de la médecine vétérinaire de la capitale roumaine, est proposé pour un potentiel poste de Premier ministre, qu'il refusera. En 2020, c'est cette fois-ci l'Alliance pour l'Unité des Roumains (AUR) qui tente de faire du professeur d'université sa tête de gondole.

Mais c'est en 2022 que la personnalité politique, qui a notamment occupé différents postes au sein du ministère de l'Environnement du pays, fait davantage parler de lui en créant une polémique. Et ce en qualifiant Ion Antonescu, principal responsable de la Shoah en Roumanie, et Corneliu Zelea Codreanu, fondateur et dirigeant de la «Légion de l'archange Michel», organisation ouvertement antisémite et homophobe, de «héros de la nation».

Le parquet local ouvre alors une enquête à son encontre pour «promotion du culte de personnes coupables de génocide et de crimes de guerre».

Calin Georgescu critique ouvertement l'appartenance de la Roumanie à l'Union européenne et à l'OTAN, estimant que la nation a été «neutralisée économiquement». Il pointe la notion d'«effacement de l'identité nationale», «ADN qui assure l’immunité de la nation et de l'esprit roumain», selon lui.

Lors de la campagne électorale de 2024, c'est via le réseau social TikTok que sa voix va particulièrement résonner dans le pays, et ce en se positionnant radicalement comme un prorusse. Une position particulièrement clivante et stratégique alors que la Roumanie partage une importante frontière avec l'Ukraine.

Reste à savoir si Calin Georgescu et l'extrême droite confirmeront leur montée en puissance le 8 décembre prochain lors du second tour de l'élection présidentielle roumaine.