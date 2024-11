Egypte : trois rescapés, dont des Belges, retrouvés après le naufrage d'un bateau touristique en mer Rouge

Les autorités égyptiennes ont annoncé, ce mardi 26 novembre, que quatre corps et trois rescapés avaient été retrouvés au lendemain du naufrage d'un bateau de tourisme au large de la côte de la mer Rouge, en Egypte. Lundi, 28 personnes avaient été secourues.

Les premières victimes sont recensées. Ce mardi 26 novembre, les secouristes à l'oeuvre au large de la côte de la mer Rouge, en Egypte, ont découvert quatre corps et trois rescapés, deux touristes belges et un Égyptien, au lendemain du naufrage d'un bateau de tourisme.

Cela fait désormais un total de 31 personnes ont secourues, tandis que 9 autres sont encore portées disparues, sur un total de 44 passagers. Des opérations de recherche sont encore en cours pour les retrouver au large de la mer Rouge, en Egypte.

Le navire, qui transportait «31 touristes de différentes nationalités ainsi que 13 membres d'équipage», a lancé des signaux de détresse à 5h30 (3h30 GMT), selon un communiqué du gouvernorat de la mer Rouge. Ce lundi, les autorités égyptiennes ont annoncé le naufrage d’un bateau touristique.

Le Sea Story, un bateau de croisière spécialisé dans la plongée, a quitté dimanche Port Ghalib, dans le sud-est de l'Egypte, pour une expédition de plusieurs jours. Il devait atteindre Hurghada, à 200 kilomètres plus au nord, vendredi.

Le gouverneur de la région, Amr Hanafi, a indiqué que des survivants ont été secourus lors d'une opération aérienne, tandis que d'autres ont été évacués à bord d'un navire militaire. «Les recherches se poursuivent activement en collaboration avec la marine et les forces armées», a-t-il précisé dans un communiqué.

Troisième accident en un an

Les autorités n'ont pas communiqué la nationalité des touristes à bord ni évoqué les causes possibles du naufrage. La mer Rouge, l'une des principales destinations touristiques en Egypte, attire des millions de visiteurs chaque année.

Selon les chiffres du ministre du Tourisme et des Antiquités du pays, Ahmed Issa, 14,9 millions de personnes ont visité le pays en 2023, un record. Ce secteur emploie environ deux millions de personnes et contribue à plus de 10 % de son PIB.

L'accident survenu lundi est au moins le troisième du genre signalé cette année près de Marsa Alam, sur la mer Rouge. Début novembre, 30 personnes avaient été secourues alors qu'un bateau de plongée était en train de couler à proximité du célèbre récif de Daedalus.

En juin dernier, une vingtaine de touristes français avaient été évacués indemnes avant que leur bateau ne sombre lors d'un accident similaire. Un an plus tôt, trois touristes britanniques avaient perdu la vie lorsqu'un incendie avait réduit en cendres leur yacht.