Etats-Unis : les incroyables images d’un avion qui se crashe contre un arbre après avoir raté la piste (vidéo)

Aux Etats-Unis, un avion de tourisme en perdition a percuté un arbre aux abords d’une route à la suite d’un atterrissage manqué. La scène a été immortalisée par une vidéo.

Des images saisissantes. Aux abords d’une route californienne, un avion de tourisme s’est écrasé contre un arbre ce lundi 25 novembre aux Etats-Unis, rapporte le LA Times.

A noter que deux personnes ont été blessées lors de cet atterrissage forcé qui a vu l’appareil rater la piste de son aérodrome de destination.

A small plane crash-landed near a Southern California airport in California on Monday night, sending two people to the hospital. Their injuries are not believed to be life-threatening, officials said.





